Lei è una delle donne che vediamo molto spesso in televisione, grazie soprattutto ad una trasmissione in particolare. In questa foto è giovanissima ed ha raggiunto da poco la maggiore età. Ancora non si aspettava probabilmente il successo che avrebbe ottenuto nella sua carriera professionale. Amatissima dal pubblico da casa, spesso e volentieri però si scontra con alcuni suoi colleghi. Ha infatti un bel carattere forte e cerca sempre di far valere le proprie ragioni, a prescindere da tutto.

Non è soltanto molto nota nel piccolo schermo, infatti anche sui social network ha una grandissima visibilità. Condivide infatti con i suoi numerosissimi follower ogni momento della quotidianità. Si riprende anche con la dolce metà Stefano, che ama alla follia. Ha preso parte a 'Temptation Island Vip' ed è anche un'affermata conduttrice radiofonica. Inoltre, fa parte di uno dei programmi più famosi in Italia. Avete forse già capito chi è? Andiamo a scoprire insieme di chi stiamo parlando.















Questa immagine di lei a 18 anni è stata postata sui social dalla stessa donna, che ricevette una marea di complimenti e mi piace. Infatti, è di una bellezza indescrivibile, come lo è oggi, anche se evidentemente diversa essendo più giovane. Stiamo quindi parlando della professoressa di canto della scuola di 'Amici' di Maria De Filippi, Anna Pettinelli. Di anni ne sono passati tanti da quello scatto, ma il suo stile e la sua stratosferica bellezza sono rimasti intatti. Pettinelli ha fatto sognare e fa sognare ancora milioni di follower e telespettatori.















Nata a Livorno nel 1957, Anna ha iniziato a destreggiarsi nel mondo radiofonico a 16 anni, collaborando con alcune radio della Toscana. Ha anche presentato due edizioni del Festival di Sanremo nel 1983 e nel 1986. Dopo aver condotto anche 'Un disco per l'estate' per due anni, è divenuta sempre più celebre come speaker radiofonica. Lavora da tantissimo tempo a RDS, di cui è anche responsabile del coordinamento speaker. Ad 'Amici' è insegnante a partire dall'anno 2019.









A livello privato, a partire dal 2014 ha iniziato una relazione sentimentale con il doppiatore ed attore Stefano Macchi. L’uomo è più giovane di lei di ben 18 anni. Inoltre, ha anche una figlia di nome Carolina Russi. La ragazza è nota per aver partecipato alla seconda edizione del talent show ‘The Voice’, in veste di concorrente. Anna Pettinelli è anche stata opinionista di ‘Vieni da me’ e di ‘Pomeriggio Cinque’.

