C’è stata tanta preoccupazione intorno alle condizioni di salute di Anna Valle, che alcuni giorni fa ha fatto finalmente chiarezza: “Ciao a tutti mi trovo qui per ribadire un concetto molto importante: non possiedo alcun profilo social. Quindi quello che alcuni voi seguono sul web è soltanto falso: non esistono profili autorizzati né ufficiosi o ufficiali. E poi c’è un’altra notizia falsa, che riguarda la mia salute, e dire che io soffro di una patologia per fortuna non è vero”. E non solo.

L’attrice ha commentato ancora: “Per fortuna godo di ottima salute e, in un momento drammatico come questo, non è da dare per scontato né da trattare così superficialmente”. In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, la donna ha voluto porre l’attenzione su un problema di non poco conto che l’ha travolta. A causa di questo inconveniente ha dovuto fare chiarezza perché ci sarebbe qualcuno che si starebbe divertendo ai suoi danni. Andiamo a scoprire nei dettagli di cosa stiamo parlando. (Continua dopo la foto)















C’è infatti qualche hater che sta utilizzando un profilo con il suo nome. E in diverse occasioni ha scritto messaggi tutt’altro che positivi, creando anche problemi con altri personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. Ad esempio, in una circostanza, ha criticato aspramente un vestito di Barbara D’Urso e quest’ultima, insieme al suo ufficio stampa, pensava proprio che fosse stata la Valle a scrivere. Poi ci si è soffermati anche sui problemi di natura fisica. (Continua dopo la foto)















Ecco le sue parole su questo profilo Instagram che ha più di 50 mila seguaci: “Credono di seguire me su Instagram, ma in realtà non sono io. C’è questa persona che scrive e risponde spacciandosi per me, una storia che va avanti da almeno quattro anni. Quel profilo una sera ha criticato un vestito indossato da Barbara D’Urso. Io, che stavo tornando dal set, ho ricevuto una telefonata in cui gli uffici stampa chiedevano se fossi impazzita a scrivere determinati commenti”. (Continua dopo la foto)









Anna Valle ha concluso: “Ruba le foto dal web, ma io non racconterei la mia quotidianità. Per questo non sono sui social. Ho fatto due segnalazioni ad Instagram, ma non hanno sortito effetti. Allora mi sono rivolta alla Polizia postale che sta seguendo il caso insieme ai Carabinieri, ma per adesso nulla. Credo proprio sia una persona molto sola”. Dunque, l’attrice 45enne non ha profili ufficiali social.

“Non posso farlo, a Natale non lo farò”. Cristiano Malgioglio, dramma al GF Vip. Tutti impietriti