Sono stati avvistati appena un mese e mezzo fa e già rappresentano una delle coppie più seguite. Stiamo parlando del ballerino Stefano De Martino e la supermodella Mariacarla Boscono, ex di Ghali. Ad appena sei settimane dalle foto di loro due insieme, ecco spuntare altre foto che però rendono il quadro meno chiaro. Partiamo col dire che Stefano e Mariacarla, che non hanno ufficializzato la loro frequentazione, sono stati ‘beccati’ insieme in almeno due distinte occasioni.

E due indizi si sa, fanno una prova. Prima li abbiamo visti per le vie di Milano dove il ballerino si è trasferito, poi durante un week end in un resort in Trentino Alto Adige. A fare lo scoop il settimanale Chi, che ha fatto conoscere a tutti questa inedita coppia. De Martino si professa single, ma dopo alcune brevi frequentazioni sembra fare sul serio proprio con la 40enne modella che in passato ha lavorato per Calvin Klein, Givenchy, Versace, Dolce & Gabbana ed Etro. (Continua a leggere dopo la foto)















Ora il settimanale Oggi pubblica foto che daranno qualche pensiero a Stefano De Martino. La bella Mariacarla è stata infatti paparazzata in compagnia del suo ex, un imprenditore di nome Guido, a passeggio per Roma. I due camminano sottobraccio e pare che abbiano trascorso insieme il week end nella Capitale (foto tratta da Oggi). Dopo una passeggiata per le vie del centro Guido e Mariacarla sono tornati nell’hotel a 5 stelle nei pressi di Piazza del Popolo dove hanno trascorso la notte. (Continua a leggere dopo la foto)















Una vera doccia fredda per l’ex ballerino di Amici, visto che le foto dimostrano un grande feeling tra Guido e Mariacarla con i due che passeggiano tranquilli. E lui che stringe i fianchi di lei e continui sguardi d’intesa. Nessun bacio, almeno quello, ma è chiaro che tra i due ci sia intesa e complicità. Tra l’altro entrambi indossavano la mascherina in modo errato, in barba alle disposizioni anti-contagio, sotto al mento. (Continua a leggere dopo la foto)









Guido Senia, questo il nome dell’imprenditore, e Mariacarla Boscono sono stati insieme, ma non si conosce con esattezza il periodo della loro relazione. D’altra parte la modella è sempre stata molto riservata e restia al gossip, anche quando stava con il cantante Ghali. Raramente, infatti, Mariacarla è stata sulle copertine delle riviste patinate. Ad eccezione della paparazzata con Stefano De Martino. Ma, a questo punto, dovremmo già parlare di storia finita?

“Lei è l’ex del famoso cantante italiano”. Stefano De Martino ‘svolta’ con la nuova fiamma