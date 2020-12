Barbara D’Urso si è confidata a 360 gradi a Giovanni Ciacci e le sue dichiarazioni sono state riportate dal settimanale ‘Oggi’. Le più succulenti sono state quelle legate all’amore e alla possibilità che abbia un fidanzato: “La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato. In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un sacchissimo di corteggiatori”.

Carmelita ha poi affermato: “Penso che presto prenderò una decisione”. Nella giornata di ieri, 9 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di ‘Pomeriggio 5’, che si è rivelata incandescente. Barbara D’Urso si è trovata a fare i conti con ospiti che hanno utilizzato parole decisamente poco adatte alla fascia di orario. Però nel futuro della conduttrice di Domenica Live però potrebbe non esserci solo la televisione… scopriamolo insieme! (Continua dopo le foto)





























Nell’intervista rilasciata a Giovanni Ciacci per il settimanale Oggi ha svelato che da tempo le chiedono di scendere in politica e che in futuro lo farà. Con quale partito? Non si sa ancora, di sicuro Barbara D’Urso ha detto di aver votato Rifondazione Comunista e a Vanity Fair ha assicurato di essere ancora di sinistra. “Cosa posso dire sulla recitazione? Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare. […] Sulla politica ti dico che votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò”. (Continua dopo le foto)









Barbara D’Urso ad Oggi ha anche parlato della sua situazione sentimentale ed ha svelato che presto potrebbe non essere più single: “La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato. In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un sacco di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione“.

