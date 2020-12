“È corsa a chiamare i carabinieri”. Belen, cosa è successo mentre era col fidanzato

Dopo l’addio a Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha ritrovato il sorriso accanto a Antonino Spinalbese. La storia tra la showgirl argentina, 34 anni, e l’hair stylist 2enne è iniziata la scorsa estate e sembra proseguire a gonfie vele. Antonino infatti sarebbe entrato a far parte a pieno titolo nella vita della Rodriguez: porta a scuola il figlio Santiago, l’accompagna agli impegni di lavoro e l’aiuta addirittura a imbiancare casa.

Basta dare uno sguardo al profilo Instagram di Belu per rendersi conto di quanto sia felice e innamorata del nuovo compagno. Ma ora a lanciare un nuovo gossip sul conto di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è arrivato il settimanale Oggi. Sul numero in uscita della nota rivista si legge infatti che i due sarebbero stati paparazzati a Roma. (Continua dopo la foto)















La coppia è stata immortalata dai fotografi di Oggi durante un aperitivo in un locale mentre discuteva, come si vede nelle foto pubblicate dal magazine. Ora, che Belen non abbia un buon rapporto con i fotografi è cosa nota. Più volte la showgirl ha finito per scontrarsi con i paparazzi appostati sotto casa sua ma questa volta si è spazientita al punto da correre a chiamare i carabinieri. (Continua dopo la foto)















Come detto, è successo tutto durante un pomeriggio a Roma insieme al fidanzato. Belen, nella Capitale per registrare Tu si que vales, era seduta al tavolino di un bar quando i paparazzi si sono appostati per immortalare qualche foto. A quel punto la Rodriguez si è innervosita al punto da correre incontro a tre carabinieri presenti nelle vicinanze, come racconta il settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana. (Continua dopo le foto)











L’articolo aggiunge anche come la tensione non fosse dovuta solamente alla presenza dei fotografi, ma anche ad un momento di nervosismo di coppia. Già perché, stando a quanto riporta il magazine diretto da Umberto Brindani, al tavolo non si respirava un’aria distesa: i volti dei due tradivano una discussione in corso. C’è forse un po’ di maretta? Magari solo un piccolo battibecco, ma alla fine tutto si è risolto con un verbale di mezz’ora stilato dai carabinieri.

