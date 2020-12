“È stato accoltellato”. Paura per il vip: si presenta ferito e racconta tutto. Ma lui non è uno qualsiasi

Per chi non lo sapesse la madre di Neymar, Nadine Goncalves (54), è fidanzata con il modello Tiago Ramos (24). La mamma del calciatore brasiliano e il suo giovane toyboy, hanno una relazione un po’ burrascosa (si sono lasciati e ripresi diverse volte e si sono picchiati pubblicamente). Ora però il ragazzo fa preoccupare i fan perché è stato accoltellato in un ristorante di Cancun. Tiago e Nadine si erano recati in Messico la scorsa settimana dopo che la madre di Neymar aveva dato alla loro relazione una seconda possibilità concedendosi una vacanza in un resort.

Ma cosa è successo? Il modello 24enne ha pubblicato una storia su Instagram dopo uno scontro con un gruppo di tre uomini, mostrando il sangue sul collo e sul petto. “Sono quasi morto per qualcosa che non ho fatto. Sono andato al ristorante e ho ordinato un piatto di carne. Non so cosa sia successo. Non ho fatto niente, ma non mi hanno lasciato restare. C’erano tre uomini e uno mi ha pugnalato”, ha detto Tiago. (Continua a leggere dopo la foto)















Si sa poco e niente sul fattaccio, per ora solo quello che ha riportato il ragazzo sui social. Il giovane si è poi recato alla polizia per denunciare l’aggressione o se abbia richiesto aiuto in ospedale, ma il giovane ha sottolineato che “non finirà qui”, promettendo vendetta: “Ho il numero della persona che ha fatto questo e torno in Messico”, ha aggiunto. Il rapporto tra Nadine Goncalves e Tiago Ramos sembra essere ripreso da pochi giorni, anche se nessuno dei due ha confermato la notizia. (Continua a leggere dopo la foto)























Sui social, anche se sembrano madre e figlio, circolano diverse immagini in cui i due appaiono insieme mentre si godono il tempo nel lussuoso hotel di Cancun. La coppia brasiliana si è lasciata per la seconda volta a giugno dopo un presunto incidente domestico in cui Tiago, 30 anni più giovane del compagno, si era tagliato un braccio con il vetro, procurandosi una ferita con 12 punti di sutura. (Continua a leggere dopo la foto)



Da quello che si è capito, il giovane modello è stato coinvolto in un conflitto dopo che sono state rese pubbliche diverse informazioni che affermavano che Tiago avesse mantenuto rapporti con altri uomini, come lo chef personale di Neymar.

