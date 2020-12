“Ma allora è vero…”. Rosa Perrotta, le voci ora sono fuori controllo. Cosa sta succedendo

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono tra gli ex protagonisti più amati di UeD. Si sono innamorati nello studio di Maria De Filippi e negli anni hanno consolidato il loro amore con la convivenza, una proposta di matrimonio avvenuta in diretta tv, dopo la partecipazione di lei all’Isola dei Famosi, e infine la nascita del loro Dodo. Le nozze sono state rimandate proprio per la gravidanza.

Poi ci si è messa l’emergenza sanitaria ma tra Rosa e Pietro sembrava funzionare tutto alla grande. Finora, però. I rumor di una crisi sono iniziati a circolare negli ultimi giorni sui social network. Anche se dai diretti interessati non è arrivata ancora nessuna conferma o smentita, a far mormorare i fan della coppia sono stati gli ultimi movimenti social dei due. (Continua dopo la foto)















Da tempo, infatti, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non si fanno vedere più insieme sui loro canali Instagram, motivo per cui i loro seguaci hanno iniziato a preoccuparsi. L’ultimo scatto insieme, postato da lei, risale al 25 ottobre scorso mentre nei video e nelle storie che l’influencer condivide su Instagram ogni giorno, il compagno non compare più. Un’assenza che non è certo passata inosservata. (Continua dopo la foto)















Inoltre nelle ultime ore lui ha condiviso alcuni scatti che lo immortalano lontano da casa. Rispondendo a un commento di un follower ha infatti rivelato di trovarsi a casa dei suoi genitori a Napoli ma a far chiacchierare il web è stata prima la pubblicazione di una foto in cui Rosa è stata “tagliata”, poi l’aver disattivato la possibilità di commentare il suo ultimo post. (Continua dopo le foto)











A confermare il momento “difficile”, poi, le parole poi cancellate che Rosa Perrotta ha affidato a Instagram nelle scorse ore. A riportarle è il sito “Isa e Chia”: “Non mi è mai importato di essere La prima, La più, La sola, io ho sempre voluto essere solo dignitosamente e onestamente me stessa. Senza fingere mai nulla, senza appoggiarmi a nessuno, senza nessun ‘a tutti i costi’. Sono questa, certa di una sola cosa nella mia vita: io non deludo. Sono sempre stata così e così rimarrò sempre. Niente mi ha mai cambiato, niente mi cambierà mai”.

