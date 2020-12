Franceska Pepe sta facendo parlare di sé per la decisione di non partecipare più alle dirette del GF Vip. Non siederà più tra i concorrenti eliminati del reality, lo ha detto forte e chiaro sui social dopo alcune assenze che avevano fatto insospettire i fan. L’influencer ha deciso di aprirsi e di rispondere in direct ai suoi seguaci.

Non si era infatti capito se fosse stata una decisione del programma o se dipendesse dalla sua volontà ma ora si è chiuso il cerchio visto che Franceska ha spiegato di non voler mai più andare in studio. "Sì amore, non ci vado più", ha dapprima risposto a una follower che le chiedeva lumi in vista della nuova diretta. "Ah, ma per qualcosa con gli autori o perché non vuoi più andarci tu?".















"Non voglio andarci, sto male quando sono lì, c'è energia brutta", la risposta di Franceska Pepe. Capitolo chiuso, dunque, ma lo stesso non può dirsi del chiacchiericcio che si è scatenato sulla sua vita privata. È infatti spuntato un ex fidanzato che ha rilasciato una lunga intervista a Armando Sanchez per Novella 2000 dove ha rivelato di essere ai ferri corti con lei.















A quanto pare Francescka è andata in escandescenza dopo la sua prima intervista rilasciata proprio al magazine diretto da Roberto Alessi: "Mi ha assalito dopo quell'intervista. L'avevo pure difesa…", ha spiegato il suo ex. E quando il giornalista gli ha fatto notare che in altre interviste non aveva speso parole carine nei suoi confronti ha risposto: "Me ne prendo ogni responsabilità…Lei però mi ha offeso e ha offeso pure mia madre".











L’ex di Franceska Pepe ha anche dichiarato di volerle ancora molto bene ma è anche convinto che stia sbagliando tutto: “Attacca tutti a raffica…Ci sono stato male. Ha detto che mi sto facendo manipolare da qualcuno…”. E ancora: “Spara sentenze assurde…Di recente ha fatto piangere Matilde Brandi…Non si rende conto che si può essere fragili”.

