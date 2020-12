“Una grandissima mancanza di rispetto”. Alba Parietti non si tiene: cosa è successo dopo il faccia a faccia tra il figlio e Tommaso Zorzi al GF Vip

Alba Parietti è ormai un’ospite fissa di Ogni Mattina, il morning show condotto su TV8 da Adriana Volpe e Alessio Viola dove si parla di cronaca e attualità senza trascurare momenti di leggerezza. Nella puntata di mercoledì 9 dicembre la conduttrice era presente in studio durante la seguitissima rubrica che tiene il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

E tra i personaggi che il giornalista ha dovuto giudicare c’era anche Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti appena uscito dal Grande Fratello Vip. “Questa è la fine di un’amicizia” ha iniziato a dire Alessi quando doveva giudicare Oppini. Il voto del direttore è stato “down”, ovvero discesa. La motivazione risiede per Alessi nell’imbarazzo provato da Oppini dopo la confessione di Tommaso Zorzi. La risposta di Alba non si è fatta attendere: “Ma allora dovresti fare scendere Tommaso”.(Continua dopo la foto)















Al di là dei commenti fatti da Alessi, Alba Parietti ha anche parlato di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. E non è mancato un suo sfogo rivolgendosi al popolo del web: “Faccio un appunto alla gente che si permette di insultarmi se pubblico una foto di Cristina. Quello è mancare di rispetto ad una storia importante di Francesco. Siete pesanti”. (Continua dopo la foto)















In molti sul web stanno attaccando Alba Parietti perché pensano che non appoggi né Tommaso Zorzi né i suoi sentimenti. A Ogni Mattina, la mamma di Francesco si è detta favorevole alla loro amicizia, spendendo belle parole per Zorzi. Alba ha inoltre detto che sia lei che Francesco Oppini sosterranno Zorzi perché lo vogliono come vincitore del reality. Infine, Alba Parietti a Ogni Mattina ha aggiunto: “Sono contentissima che tante persone hanno dato importanza a quest’amicizia contro il bullismo. Tanti ragazzi gay mi contattano e mi raccontano di essere stati respinti da etero”. (Continua dopo la foto)









Tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è nata una bella amicizia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Oppini è da poco uscito e – dopo aver ascoltato la decisione della produzione di proseguire il programma oltre i primi di dicembre – ha deciso di abbandonare il reality. Durante una chiacchierata con Rosalinda Cannavò ha confessato i suoi sentimenti per Francesco: “Io sono proprio cotto” , sono state le parole del giovane influencer che ha ammesso che “vedere Francesco mi ha fatto bene. Mi ha detto delle cose molto belle. I suoi occhi facevano trasparire tutto l’affetto che ha per me. Dall’altro rivederlo mi ha fatto rimpiombare nella sofferenza”.

Bianca Guaccero con la voce rotta riparte con Detto Fatto: è successo tutto in apertura