“Ho pensato a mille cose da scrivere ma non trovavo mai le frasi giuste. La felicità non ha bisogno di troppe parole e poi sotto l’effetto di farmaci è sempre meglio lasciar perdere…. Il 7 dicembre 2020 è nata la nostra Anastasia”: Queste le parole della famosa, che solo poche ore fa ha annunciato sui social la nascita della primogenita avuta dal compagno. Una coppia bellissima, lei e il compagno. Lei personaggio televisivo e lui atleta professionista.

E adesso sono al completo, adesso sì che non sentiranno più il bisogno di niente. Belli e sorridenti, la foto che li ritrae per la prima pubblica su Instagram, è stata condivisa da entrambi i Vip. E mentre la mamma le ha fatto una dedica strappalacrime, il neo papà ha scritto: “It was a dream and now is reality. Welcome my love Anastasia. E come sempre complimenti alla mamma”. Avete capito di chi si tratta? (Continua dopo le foto)





























La giovane e sorridente coppia ritratta, è formata dal cestista NBA degli Atlanta Hawks Danilo Gallinari e dalla giornalista sportiva Eleonora Boi. Era il 21 settembre quando i due avevano annunciato su Instagram la notizia felice che sarebbero presto genitori. Durante questi due mesi e mezzo la coppia si è mostrata davvero tanto unita ed Eleonora non ha più celato il suo meraviglioso pancione. Anzi, sono fioccate le foto sul suo profilo che la immortalano con il pancione fiero in mezzo alla sua vita quotidiana negli Stati Uniti. Fino al giorno della nascita, avvenuto il 7 Dicembre, entrambi non avevano rivelato né sesso né nome: poi l’annuncio con la pubblicazione di una tenera foto su entrambi i loro profili Instagram. È una bimba e si chiama Anastasia. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@leo_boiboi)

Eleonora Boi ha 33 anni ed è sarda, ha partecipato a Miss Italia nel 2005, a soli 19 anni, per poi dedicarsi al percorso per diventare giornalista. Danilo Gallinari, più giovane della compagna, di anni ne ha 31 , è ‘figlio d’arte’: suo padre è infatti il famoso giocatore di basket Vittorio Gallinari. Tantissimi auguri alla coppia e alla bellissima Anastasia.

“La degna sostituta”. Domenica In, è il marito Nicola a fare i nomi del dopo Mara Venier