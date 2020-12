“Niente matrimonio”. L’annuncio inaspettato di Federica Panicucci. E il gossip vola altissimo: cosa è successo

Lo sanno ancora in pochi: ma la sera della Vigilia Federica Panicucci farà compagnia al pubblico di Canale5 con il Concerto di Natale. Reduce da un inizio di stagione decisamente positivo in termini di ascolti con Mattino Cinque, la conduttrice ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Chi, parlando del lavoro e della sua vita privata. Riguardo al matrimonio con il compagno Marco Bacini Federica Panicucci ha ammesso: “Aspetteremo a sposarci quando sarà finito tutto e quando potremmo festeggiare con tutte le persone che ci vogliono bene senza dover tenere le distanze”.

La bella conduttrice insomma ha smentito la notizia del matrimonio con Marco Bacini, le nozze ci saranno per la coppia ma non nel breve periodo, si dovrà attendere la fine della pandemia.















A confermarlo è lei stessa che sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha parlato anche di Mattino Cinque sottolineando: "Mi ha portato ad affrontare tantissime tematiche, dalla cronaca nera alla rosa, e ho imparato a sentirmi a mio agio in ciascuna di queste pagine. Mi ha arricchito molto".















Oramai la conosciamo bene Federica Panicucci, che continua a destreggiarsi abilmente tra temi leggeri di spettacolo a tematiche di attualità, parlando del Grande Fratello ma anche di fatti di cronaca nera che sconvolgono l'opinione pubblica. Il 24 dicembre Federica Panicucci farà compagnia al pubblico di Canale5 con il Concerto di Natale. La conduttrice di Mattino 5 ha ammesso che sarà un modo di festeggiare diverso: "Condividiamo tutti un profondo dolore per quello che stiamo vivendo".











Federica Panicucci ha sottolineato che entrerà in punta dei piedi nelle case degli italiani per regalare intrattenimento e l’atmosfera delle feste a chi ha perso i propri cari per il Covid o si trova lontano da loro. Per quanto riguarda la serata di Capodanno invece Federica Panicucci sarà sostituita da Signorini.

