Mara Venier ha annunciato che il 2020 vedrà la sua ultima edizione alla conduzione di Domenica In. La presentatrice ha infatti detto di voler trascorrere più tempo insieme alla famiglia e agli adorati nipotini. La lista delle candidate e dei candidati (sì, avete capito bene) che vogliono sostituirla è lunga, e suo marito Nicola Carraro lo ha detto davanti a tutti.

Il marito di Mara Venier è ad oggi innamoratissimo della sua bionda compagna di vita. Ma d'altronde come non essere innamorati della zia Mara, che nell'ultimo 30ennio ha fatto la storia della televisione italiana. Detto ciò, Nicola Carraro in un video Instagram ha chiesto ai fan chi preferirebbero vedere alla guida del programma al posto di sua moglie.





























“Molte signore della televisione si sono già candidate a prendere il suo posto, seppur con distinguo importanti, dicendo ‘finché c’è Mara non se ne parla’, ma c’hanno provato.(…) Io ho tre nomi: Antonella Clerici, anche se non credo che abbandonerà Milano per arrivare a Roma. Un’altra è Eleonora Daniele, ha fatto molta gavetta ed è veneta pure lei. L’altra è Caterina Balivo, mi piace molto, anche se è un po’ scomparsa dagli schermi”, ha detto Nicola Carraro su Instagram. Invece parlando dei possibili sostituti maschi il marito della Venier ha proposto i conduttori Pierluigi Diaco e Alberto Matano. Mentre noi ci chiediamo chi sarà a sostituire davvero la celebre zia Mara nel suo famoso programma. (Continua dopo le foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000)









Al momento sulla questione non sono state date conferme. Le parole della Ruta: “Sicuramente di preferiti ci sono delle annate. Chiaramente La Domenica Sportiva perché come avete visto ho conosciuto tutti i più grandi campioni, ho vinto cinque Telegatti, ero la donna dell’anno, era una cosa incredibile (…) Invece nell’altro periodo che era il mattino di Canale 5 mi è piaciuto tanto. Vorrei fare la Domenica di Mara Venier ma finché c’è Mara Venier…“. Un sogno nel cassetto espresso senza probabilmente prendersi troppo sul serio, ma che in breve ha fatto il giro del web e dei siti televisivi, arrivando giusto giusto alle orecchie della stessa Mara Venier.

