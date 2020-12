Lapo Elkann fermato dalla polizia. Aperta un’indagine: “Cosa hanno trovato nella sua Ferrari”

Lapo Elkan torna a far parlare di sè. Lo aveva fatto qualche giorno fa, in occasione della morte di Diego Armando Maradona, il campione argentino morto il 25 novembre in Argentina. Nello studio di Verissimo, infatti il 43enne rampollo di casa Agnelli, nipote amatissimo dall’avvocato Gianni, aveva ricordato il Pibe, incontrato per la prima volta durante una partita per la Juventus.

“Era un amico vero. Era quasi un fratello per me”. L’imprenditore, figlio di Margherita Agnelli e di Alain Elkann, si era poi soffermato sulla complessità della figura di Maradona, affermando che, nel corso della sua vita ricca di successi ma di altrettanti travagli, il campione ha combattuto “in un mondo molto complicato”. Lapo Elkann si era lasciato andare a un elogio bellissimo di Diego Armando Maradona, definendolo una persona dalle qualità umane pazzesche. Nel corso dell’intervista a Silvia Toffanin, Elkann aveva ovviamente ricordato il talento calcistico del campione come “il più grande calciatore della storia” e ricordando anche il suo essere sempre pronto ad aiutare i più deboli. (Continua a leggere dopo la foto)















“È come se fossi morto io. Perché quello che è successo lui poteva succedere a me”, aveva raccontato non risparmiandosi e parlando senza peli sulla lingua delle sue dipendenze, accomunandole non solo a quelle affrontate da Diego Armando Maradona, ma anche da altri milioni di persone. “Quando sei solo, ad un certo punto la fragilità non sai come affrontarla. Le sostanze ti distruggono la vita ed io di problemi ne ho avuti”.

Nel 2005, venne ricoverato in rianimazione a Torino in seguito a un’overdose per un mix di oppiacei e passò poi un lungo periodo di riabilitazione negli Stati Uniti. Durante l’intervista rilasciata a Verissimo aveva raccontato che l’abuso di droghe era un modo per contrastare i suoi fantasmi interiori: “Per me l’uso di sostanze era un anestetizzante. Anestetizzavo un dolore che sentivo in me. Purtroppo ne ho pagato più volte le conseguenze… Io di male me ne sono fatto abbastanza da solo, d’ora in poi voglio altro”. (Continua a leggere dopo la foto)















Lapo Elkann aveva raccontato di aver cambiato totalmente vita passando dagli eccessi a uno stile di vita decisamente più tranquillo. Ma secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, Lapo Elkann è stato iscritto nel registro degli indagati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il reato è stato contestato dai carabinieri della compagnia di Santa Maria per il quantitativo di droga, dopo essere stato fermato al centro di Rapallo a bordo della sua Ferrari. (Continua a leggere dopo la foto)









Il pubblico ministero Silvia Saracino ha chiesto l’archiviazione, poiché “convinta che quella quantità, vista la storia personale del rampollo tormentato più famoso d’Italia, possa essere considerata a tutti gli effetti una quantità compatibile con un consumo personale”.

Secondo quanto ricostruito dal Fatto, si parla del 12 settembre scorso. Lapo è in vacanza in Liguria insieme a un amico e durante il controllo della pattuglia la loro reazione è goffa. A quel punto i carabinieri si fanno allora accompagnare all’alloggio di Elkann, all’Hotel Splendido di Portofino. Camera perquisita in piena notte e il pm opta per una denuncia a piede libero. Sul caso adesso c’è una richiesta di archiviazione.

