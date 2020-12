Il noto costumista e personaggio televisivo Giovanni Ciacci sta facendo i conti con il coronavirus da diverso tempo. Alcuni giorni fa è intervenuto da Barbara D’Urso, affermando: “Ho passato momenti migliori. Sono provato. Ho pianto tanto Barbara, perché mi sono sentito solo; non vedo più nessuno ormai e sento solo un dottore per telefono, che nemmeno conosco. Mi ha detto come affrontare la malattia, i condomini mi stanno aiutando tanto. Ho fatto la valigia, dovesse succedere qualcosa sono pronto”.

La padrona di casa ha cercato però di tranquillizzarlo: "Non succederà nulla, stai tranquillo. Poi abbiamo anche una nostra chat con tanti altri. Lì ti terremo compagnia". Una volta ascoltata questa frase da parte della D'Urso, sul suo volto è apparso un piccolo sorriso di speranza. Nella giornata del 7 dicembre ha fatto un aggiornamento sulle condizioni di salute, tramite un post pubblicato sul social network Instagram. E le notizie che gli sono giunte non sono proprio positive.















Ha postato il risultato del tampone, che ha purtroppo dato ancora esito negativo. Questo il suo commento: "Ancora positivo dopo tredici giorni, io non mollo, ma inizia ad essere molto faticoso, nulla rispetto alle persone che hanno gravi sintomi. Penso e prego spesso per tutti i pazienti ricoverati negli ospedali e per tutti quelli che non sono più con noi per colpa di questo orribile virus. Io ancora non ho sintomi, ma la testa inizia a vagare per ore e ore e la solitudine invade ogni angolo libero della mia mente".















Giovanni Ciacci ha ancora aggiunto: "Grazie a tutti per il caloroso affetto e grazie dei tantissimi messaggi di vicinanza, #iononmollo". Moltissimi personaggi famosi gli hanno manifestato tutto il loro sostegno: da Filippo Nardi a Patrizia Pellegrino, passando per Lisa Fusco, Eva Henger e Sara Tommasi. Altri fan gli hanno scritto: "Forza Giovanni", "Daje, non mollare", "Dai, è successo anche a me, al prossimo vedrai che sarà negativo", "Forza e coraggio", "Non mollare grande Ciacci".









Alcuni giorni fa ha anche criticato Bianca Guaccero, sua compagna di avventura ai tempi di ‘Detto Fatto’: “Ha ceduto a giochi di agenzie e di poteri politici interni alla Rai, ai quali io non mi sono mai sottomesso. Sono un battitore libero. Nonostante questo auguro al programma lunga vita, ma stiano lontani da me”. Ora il suo unico obiettivo è battere il Covid.

