Sempre più magra e più griffata. L’attrice irriconoscibile con 27 kg in meno. Ma l’occhio cade anche sul suo look natalizio: costa una fortuna

Rebel Wilson, il cambiamento è drastico. Il periodo che precede Natale diventa sempre un momento di grandi entusiasmi. Nonostante l’emergenza Covid, l’attrice di origini australiane ha deciso di sfoggiare il suo look tra le strade di New York e precisamente sulla pista di ghiaccio. Oltre a un completino squisitamente glamour, il dettaglio che non è passato inosservato. Vediamo di cosa si tratta.

L’attrice australiana ha ben pensato di trascorrere in totale spensieratezza il pomeriggio newyorkese e ha deciso di farlo in compagnia di una sua cara amica. Come è accaduto a molte star, il periodo di isolamento è stato un duro banco di prova, ma anche la possibilità di rivoluzionare del tutto la propria immagine. Questo è accaduto anche a Rebel Wilson, che negli ultimi tempi ha perso ancora qualche chilo di troppo. (Continua a leggere dopo la foto).















A partire dallo scorso gennaio, l’attrice ha così intitolato il nuovo anno ovvero “anno della salute”. Cosa significa? Che la nostra splendida e carismatica celebrità si è messa a duro lavoro, per apparire più in forma e con qualche chilo in meno. Alimentazione sana a attività sportiva, il mix perfetto che aiuta a spazzare via qualche chiletto e riacquistare maggiore sicurezza in se stesse. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma da quando ha cominciato l’anno della salute, Rebel non ha perso solo qualche chilo bensì 27. Il cambiamento è drastico ma di successo, anche se è costato qualche ora di lavoro in meno sul set. E se non ci credete, basta confrontare le foto del’ prima’ e del ‘dopo’ per comprendere quanto impegno l’attrice abbia messo per raggiungere un risultato effetto’ wow’. Nelle ultime ore proprio su Instagram, la foto più glamour di sempre. (Continua a leggere dopo le foto).









In compagnia con Annachi, Rebel ha sfoggiato un completino natalizio nel pieno centro di New York, dando prova di essere anche una discreta pattinatrice sul ghiaccio al Rockefeller Center. Armata di pantaloni skinny rossi in pieno stile natalizio, e abbinati a un cardigan di lana color panna con dei dettagli total red firmato Gucci, il capo vanta una cifra da capogiro: ben 1.300 euro. E abbinato tutto al basco grigio e mascherina griffata, sempre a firma Gucci, non si può dire che abbia badato a spese.

