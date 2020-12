Il principe Harry è in un momento decisivo della sua vita, infatti sta per scadere l’anno concesso dalla nonna, la regina Elisabetta, per capire se voglia definitivamente lasciare la famiglia reale e i relativi impegni o se ha cambiato idea e vuole tornare al passato. Secondo alcune informazioni, la scelta ufficiale dovrebbe essere assunta entro marzo 2021. I rumorsi riferiscono che difficilmente Harry e Meghan ritorneranno indietro sui loro passi, quindi potrebbero proseguire come oggi.

Direbbero in quel caso addio ai titoli reali per condurre un'esistenza decisamente diversa e più sobria. Ma c'è dell'altro che sta circolando in queste ore ed è una notizia veramente molto bella e positiva. Nonostante i loro impegni siano sempre più difficili da portare avanti, complice la volontà di crescere nel migliore dei modi il loro figlio Archie, hanno dato vita ad un'iniziativa fantastica accolta benissimo da ogni parte del mondo. Vediamo che cosa stanno facendo marito e moglie.















Oltre alla decisione storica di recarsi negli Stati Uniti d'America e più precisamente in California, il principe e la duchessa di Sussex starebbero per concretizzare il progetto della Fondazione Archewell, che fa riferimento al nome del figlio Archie Harrison. A svelare tutto è stato il 'The Sun', che ha spiegato più nei dettagli di cosa si occuperà questa fondazione. Gli obiettivi sono davvero molto nobili e tutto questo aumenterà sicuramente il consenso per la coppia reale.















Dovrebbero essere messi in palio alcuni premi che saranno poi devoluti ad associazioni e persone che aiutano i più bisognosi. Si tratta di iniziative benefiche, che però sono completamente slegate dalla casa reale, quindi stanno per essere portate a compimento esclusivamente da Harry e Meghan. Vorrebbero poter supportare i diversi settori della società. Si punterà l'attenzione soprattutto sull'istruzione, sui problemi legati alla salute mentale e sulle discriminazioni di genere.









Il sito di Archewell era già stato ufficializzato lo scorso mese di ottobre. Altre tematiche che dovrebbero essere toccate dalla fondazione sono anche la tutela dell’ambiente e la responsabilizzazione delle generazioni più giovani. C’è grande curiosità intorno a questo progetto del principe Harry e di Meghan Markle. Nei prossimi giorni saranno indubbiamente comunicati ulteriori dettagli su di esso.

