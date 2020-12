Il punto su cui si questiona ancora e ancora è il ritiro dal Grande Fratello Vip di Francesco Oppini. Ad oggi poi che Zorzi è in crisi nera per aver rivelato i suoi sentimenti verso di lui a Malgioglio, il mistero si infittisce. Il vippone infatti teme un (probabilissimo) confronto con Oppini all”interno della casa del GF Vip. “Ammetto che sono terrorizzato per cosa accadrà. […] Se fosse rimasto non sarei riuscito ad ammetterlo. Non ho mai provato una roba del genere in tutta la mia vita. Questa è la prima volta che provo cose così forti. Io così non mi sono mai esposto in vita mia”.

Tutti si domandano se Oppini abbia ricevuto pressing da mamma Alba Parietti. Poi nelle ultime ore la polemica è esplosa su Instagram, ad essere incriminata proprio una foto pubblicata dalla donna in cui lei stessa ha incensato l’amore fra Francesco e Cristina. “L’amore vince su tutto e per fortuna c’è ancora qualcuno che per l’amore scala le montagne, lascia corone e vive i suoi sentimenti a pieno, senza domandarsi altro”. Vediamo cosa è successo di preciso. (Continua dopo le foto)





























Le parole della Parietti continuano: “Mio padre è stato così, così sono stati i miei nonni così per fortuna è Francesco e davanti a due persone che si amano così tanto bisogna sorridere gioire perché il mondo si sta riempiendo solo di odio e tanta sofferenza. La vita è adesso”. Questo post non è piaciuto ai fan degli Zorpini (i fan della coppia Zorzi e Oppini) che hanno accusato Alba di aver ‘fatto ritirare Francesco’ e di non avergli permesso di ‘vivere in modo spontaneo il suo rapporto con Tommaso’. “Sarebbe stato più forte se restava nella casa e continuava a viversi in modo spontaneo il suo rapporto con Tommaso” – ha scritto fra i commenti un fan – “Ma sua madre lo avrà messo allerta di quello che si dice fuori e lui si è irrigidito….”. (Continua dopo le foto)









“Purtroppo certe cose non cambiano le puoi solo offuscare ma non fa bene a lui e gli ha rovinato un percorso bellissimo e spontaneo”. Il commento è stato notato dalla Parietti che ha così risposto: “Senz’altro lei sa tutto di Francesco perché l’ha visto in televisione. Sicuramente lei vuole il suo bene ed io sono la mamma str*nza ed egoista. Pensi quello che vuole, a me il giudizio superficiale di gente come lei che pensa che la nostra vita sia una fiction o un teatrino di cui potete disporre non mi frega nulla. Anzi, pensi pure che sono una grande str*nza. Il ruolo di una madre prevede anche prendere merda in faccia da sconosciuti”.

