Aurora Ramazzotti ha dovuto fare i conti con il coronavirus, che fortunatamente è stato sconfitto. Nonostante si sia messa alle spalle la malattia, alcune settimane fa avevaconfessato di non essere ancora al top: “Sto facendo di tutto per non iniziare ad allenarmi. Vi dico questo perché è un attimo demoralizzarsi e paragonarsi ad altri, o a noi stessi del passato, pensando che non riusciremo più a raggiungere certi obiettivi, che non riusciremo mai più a tornare a quella situazione e non parlo solo di sport”.

E aveva aggiunto: “Nel primo lockdown ero molto più positiva. Forse perché ho avuto il Covid e non sono stata benissimo, nonostante potessi stare molto peggio. Mi ha presa fisicamente, sento poco controllo sul mio corpo, ma soprattutto psicologicamente e mentalmente. Se non mi vedete così presente è per via di quello, ma ci sto lavorando. Sono terrorizzata”. In queste ore il suo nome è ritornato alla ribalta per un episodio sicuramente più leggero, ma altamente piccante. (Continua dopo la foto)















Nella giornata di oggi, sabato 5 dicembre, la giovane compie 24 anni. I regali però sono arrivati in anticipo per la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Ha deciso dunque di aprirli prima del previsto e ha condiviso tutto sul social network Instagram. Si è infatti vista la bellissima Aurora che toglieva le carte ai regali e leggeva i bigliettini di auguri. Poi è anche scesa nei dettagli facendo una descrizione nei minimi particolari di scarpe, accessori, trucchi e altri prodotti avuti in dono. (Continua dopo la foto)















Poi è arrivato il turno di un pacchetto speciale, che l’ha imbarazzata non poco. La ragazza ha preso in mano il regalo in questione, che era un sex toy. Lo ha fatto vedere a tutti i suoi follower e ha commentato: “Lo faccio vedere? Sicuri? Non è che poi si scandalizzano?”. Invece lo ha fatto vedere eccome. Lo ha avuto da un brand originario della Spagna. Il gioco vietato ai minori era presente in una scatola abbastanza vistosa. E subito dopo si è scatenata mettendo in mostra tanta ironia. (Continua dopo la foto)









Durante una diretta con il giornalista Alessio Poeta, quest’ultimo le ha chiesto alcuni giorni fa della sua lite con il gieffino Tommaso Zorzi. Aurora è apparsa subito a disagio chiudendo velocemente la questione: “Secondo te, se io non ho mai parlato di questa cosa”, ha detto svelando però di guardare il GF Vip e di volere ancora bene a Zorzi.

