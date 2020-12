“Mi stanno inseguendo”. Paura per Fedez, arriva la polizia. Fermato un uomo: ecco chi è

Periodo d’oro per Fedez. Il singolo “Bella Storia” è il più trasmesso dalle radio e a oggi conta oltre 14 milioni di stream su Spotify, dove è anche in Top 25 nella classifica dei brani più ascoltati in Italia, e oltre 9 milioni di views su YouTube. Anche la vita privata del cantante va a gonfie vele.

L’influencer e il marito aspettano una bambina, che nascerà nel mese di marzo, proprio come il loro primogenito Leone. In questi giorni, stanno circolando sul web alcune voci su un ipotetico nome da dare alla futura bimba. Tutto è cominciato quando Leone ha iniziato a giocare con la sua bambola, da lì i fan hanno ipotizzato che Fedez e Ferragni avessero anticipato il nome della piccola. (Continua a leggere dopo la foto)















“Povera Rachele!”, ha detto Leone scatenando i fan della coppia, ma poco dopo ci ha pensato Fedez a chiarire l’equivoco. Rachele è semplicemente il nome della bambola di Leone e infatti, anche alcuni utenti hanno subito smentito la notizia lasciando alcuni commenti sotto il post della pagina Instagram. “Fede ha spiegato che Rachele è il nome della bambola, non della bambina”. (Continua a leggere dopo la foto)















Un momento d’oro per Fedez, offuscato da un episodio che in queste ore è stato raccontato dal Corriere della Sera. Secondo quanto riporta il quotidiano, nella serata di giovedì, mentre era in macchina nella zona di CityLife, a Milano, il rapper si sarebbe accorto di un’auto che lo seguiva. Da lì la richiesta di intervento delle forze dell’ordine da parte dell’addetto alla sicurezza dell’artista. (Continua a leggere dopo la foto)









Giunti sul posto, gli agenti di una volante hanno intercettato i mezzi e li hanno fermati per un controllo. Alla guida della Bmw che “seguiva” il cantante, c’era un ragazzo di 19 anni, un investigatore privato che però ha respinto ogni accusa. Ma c’è un giallo: il giovane è un investigatore privato e lavora per l’agenzia del padre.

Secondo quanto si legge sul “Corriere”, a Fedez il nome del padre non è nuovo e lo ricollega a una confidenza fatta tempo fa da un amico secondo il quale “stava compiendo indagini sulle sue società all’estero”. A quel punto la polizia ha avviato un’indagine sul fatto.

