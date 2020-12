Bellissima notizia per la famosa vip, protagonista di un’edizione del ‘Grande Fratello Vip’ nonché figlia d’arte di un grande cantante. Ha infatti finalmente annunciato di aver ritrovato l’amore, dopo aver chiuso la relazione con la sua precedente fidanzata Valentina. Ha inoltre avuto una forte crisi nell’estate appena trascorsa a causa dell’autolesionismo. Ma adesso sembra che la serenità sia ritornata padrona e sul suo profilo Instagram ha annunciato di essersi legata sentimentalmente.

La partner si chiama Giulia Bizzotto ed è una giovane TikToker di 21 anni. Stiamo parlando della figlia di Bobby Solo, Veronica Satti, che ha deciso di postare un meraviglioso e romantico messaggio sul popolare social network, oltre allo scatto del bacio. Un mese fa aveva annunciato di essere sprofondata nuovamente negli atti autolesionistici. La mamma di Veronica aveva detto a Barbara D’Urso, durante ‘Domenica Live’: “L’abbiamo trovata in una pozza di sangue, ha perso i sensi ed è svenuta. Era depressa”. (Continua dopo la foto)















La Satti ha iniziato così il commovente post Instagram: “Per tutta la vita ho pensato di non meritare l’amore e poi sei arrivata tu. Non hai mai esitato pur sapendo quanto fossi incasinata, mi hai fatta aspettare perché volevi essere sicura, ma poi mi hai detto che lo sei sempre stata in verità, questo si chiama rispetto che per me vale più dell’amore in sé. Tu rispetti il mio cuore, la mia individualità, ti sei informata sulla mia malattia del disturbo borderline per capire come starmi accanto”. (Continua dopo la foto)















Veronica ha proseguito: “Mi vuoi aiutare a non farmi perdere la via, mi vuoi aiutare ad accettarmi e ad amare prima me stessa, per la quale provavo colpa, disprezzo, vergogna. Mi guardi e mi sento in pace. Ti stimo per tutto questo, ti stimo per quanto lavori per raggiungere i tuoi obiettivi, poi per la tua educazione e premura: mi ispiri! Le tue mani delicate, i tuoi baci intensi, le tue braccia sicure. Sono cose semplici e sono sempre le cose semplici che ti lasciano senza fiato”. (Continua dopo la foto)









L’ex gieffina ha concluso: “Ho la certezza di aver messo il mio cuore in mani sicure”. Per Veronica Satti un momento finalmente magico, dopo essersi lasciata nel 2019 con la storica partner Valentina. Con lei aveva addirittura pensato di convolare a nozze, ma poi il rapporto amoroso è naufragato improvvisamente. Ora ha voltato pagina e crede fortemente in questo amore verso Giulia.

“Pippo Baudo è morto”. La voce corre veloce e getta tutti nel panico. Ma è lo stesso conduttore a intervenire