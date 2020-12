Samantha De Grenet è una delle new entry del Grande Fratello Vip. Lo ha annunciato Alfonso Signorini spiegando che insieme a lei varcheranno la porta rossa anche Ginevra Lamborghini (la sorella di Elettra), Carlotta Dell’Isola (che ha partecipato a Temptation Island con il fidanzato Nello), Andrea Zenga (figlio del grande portiere Walter), Filippo Nardi (ex gieffino) e Mario Ermito (modello e attore).

Samantha è già stata protagonista di un reality: infatti partecipò all’Isola dei famosi nella stessa edizione di Dayane Mello. Si tratta di una apprezzata conduttrice tv che in passato ha anche fatto la modella. È sposata due volte con Luca Barbato, di cinque anni più piccolo di lei. I due si sposati la prima volta nel 2005 a Terni con matrimonio civile. La seconda volta invece nel 2015, dopo alcuni anni di separazione, stavolta con rito religioso. Precedentemente la showgirl era coniugata con Piefrancesco Micara, l’ex di Rosalinda Celentano, ma l’unione ha subito l’annullamento. (Continua dopo la foto)















Come si legge su Gossipblog, Luca Barbato è laureato in ingegneria, ma nonostante la laurea è un agente immobiliare in una zona a pochi passi dal glorioso Piper di Roma. La separazione avviene nel 2007, quando solo un anno prima avevano avuto il loro primo e unico figlio, Brando. La stessa Samantha De Grenet aveva spiegato a Vieni da me di Caterina Balivo che non sempre l’arrivo di un figlio unisce le coppie. (Continua dopo la foto)















La conduttrice ha anche raccontato a Caterina Balivo che suo marito le è stato molto vicino quando ha dovuto affrontare un brutto male: “Solo le persone a me molto vicine sono cosa ho passato. Non ne ho mai parlato ancora. Credo che per affrontare un certo tipo di argomento, bisogna essere pronte, forti e mandare un bel messaggio e non un messaggio di debolezza o di fallimento. È un qualcosa che ancora non, so se è giusto dire questa parola, fare outing. Ha toccato me profondamente e di rimbalzo le persone che mi stavano accanto”. (Continua dopo la foto)









Samantha De Grenet ha anche ammesso in una intervista a Nuovo che il distacco da suo marito dopo la prima separazione “è servito per farci maturare. Ormai l’amore procede in modo magnifico con Luca ci conosciamo talmente bene che sappiamo quando è il momento di lasciar correre e fin dove possiamo arrivare”.

“Gesto del vomito appena mi ha visto”. Al GF Vip entra lei. Sorpresa ‘choc’ per Tommaso Zorzi