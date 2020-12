“Gesto del vomito appena mi ha visto”. Al GF Vip entra lei. Sorpresa ‘choc’ per Tommaso Zorzi

Sonia Lorenzini sarà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Anche se non è ancora entrata nella casa già di parla di lei e del suo rapporto con Tommaso Zorzi. Lo scorso anno tra i due sono state scintille dopo un acceso dibattito a distanza sui social. Insomma tra Tommaso e Sonia non corre buon sangue: vale la pena scoprire cosa è successo e perché.

Tutto è iniziato quando Tommaso Zorzi su Instagram l’ha presa bonariamente in giro per il suo attitude da diva alla Milano Fashion Week e lei, dopo averlo visto per strada, non lo avrebbe salutato. Questa storia del mancato saluto se la sono rinfacciata a vicenda. Così Zorzi l’ha raccontato nello show Tommy Talks con Gabriele Parpiglia: “Bleah! La Lorenzini. Venendo qua l’ho incontrata, mi ha guardato negli occhi e non mi ha salutato. Perché? Perché faccio delle rubriche in cui prendo in giro delle persone e lei era una di quelle. Durante la settimana della moda aveva fatto delle storie in cui se la tirava come se gli stilisti non iniziassero le sfilate senza di lei che poverina era costretta a cambiarsi in macchina… E tra l’altro erano tre giorni che non si lavava i capelli”. (Continua dopo la foto)















La risposta di Sonia Lorenzini non è tardata ad arrivare. La ragazza sostiene che sia stato invece Tommaso a non salutarla fingendo di non averla riconosciuta: “Ognuno sui social fa quello che è più portato a fare e ognuno si è creato il personaggio che desidera essere e fa ciò per cui è più portato. Io probabilmente non sono portata per nulla. Parlo con voi, mi diverto, condivido le cose che voglio condividere e non ho bisogno di parlare degli altri. Quindi ognuno è libero di fare ciò di cui ha più voglia”. (Continua dopo la foto)















“C’è qualcuno però che se l’è risentita talmente tanto del fatto che io non l’abbia salutato, addirittura da vedere una mia foto e fare un gesto che secondo me è un pochino basso e fa veramente un po’ schifo – ha proseguito la Lorenzini -. Perché a prescindere da chi vedo o meno in giro, specie se dico di non conoscerlo per altro, il cenno del vomito personalmente a me fa tanta tristezza, specie da parte di uno che parla di cyberbullismo sui social”. (Continua dopo la foto)









“Tolto il discorso del finto conato in senso dispregiativo, ci tenevo a chiarire che proprio perché non sono una abituata a fare le cose tramite i social, io non ho tolto il saluto a nessuno perché risentita di una sorta di presa in giro”. Insomma neanche ha varcato la soglia della porta rossa e già si preannunciano scintille tra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi.

