“Mentre mi state riempiendo di messaggi per l’uscita del nuovo singolo, ho scoperto di essere positivo al covid. Nulla di grave, sto abbastanza bene, ma sono ovviamente costretto a rimandare tutta la promozione televisiva. Mi raccomando, state attenti, fate i bravi perché ‘sto coso non scherza! (Anche se confronto a me è un dilettante)”.

Così, un mese fa, Marco Carta annunciava la sua positività al coronavirus. Immediati i commenti pubblicati dai suoi follower, che gli avevano mostrato quanta più vicinanza possibile. Oltre ad aver ottenuto più di 2.200 mi piace, aveva avuto la possibilità di leggere questi messaggi di supporto: "Riprenditi presto", "Si tornerà più forti di prima", "Marco, tu sei forte e supererai anche questa", "Mi dispiace tantissimo, la vita è tutta una sfida, forza che siamo tutti con te", "Buona guarigione Marco, andrà tutto bene". Altri ancora hanno pubblicato: "Cucciolo, mi dispiace un sacco. Prenditi cura di te e stai al sicuro", "Mannaggia, questo 2020 ha proprio rotto, forza!".















Settimane non proprio felici che ora Marco Carta si è lasciato alle spalle con un passo decisamente importante: il matrimonio. L'attore lo ha annunciato nella nuova puntata di Verissimo in onda domani sabato 5 dicembre. Il cantante ha ripercorso vita e carriera insieme alla conduttrice. E dato che con Silvia non si può mai scappare dalle domande sulla vita sentimentale, è arrivato anche l'annuncio del matrimonio.















Marco Carta e Sirio sono fidanzati da sei anni e sono una coppia affiatata e ben consolidata ormai. Non è ancora il momento di parlare di date e tempi sul matrimonio, anche perché la pandemia non aiuta. Infatti la coppia aspetterà, anche per poter festeggiare con amici e parenti: "Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia".











Ma chi è Sirio? Non si hanno molte notizie su di lui, anche perché non è un personaggio noto del mondo dello spettacolo, ma la sua fama è dovuta esclusivamente alla relazione sentimentale in corso con Carta. Sirio sarebbe l’uomo che è stato in grado di restituire il sorriso a Marco Carta dopo l’arresto per furto nel caso che ha avuto grande diffusione mediatica in Italia.

