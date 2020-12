L’ex Miss Italia Arianna David, lo sappiamo, è molto amica di Elisabetta Gregoraci. E non è un caso, infatti, che sia stata proprio la conduttrice romana a lanciare la bomba del flirt tra la sua amica e Stefano Coletti. Non è la prima né l’ultima volta che Arianna parla di Elisabetta e, anzi, in una delle ultime occasioni le sue dichiarazioni hanno provocato la sdegnosa reazione di Flavio Briatore, che ha condiviso tanti anni della sua vita con la Gregoraci con cui ha anche un figlio.

Ebbene Briatore, evidentemente stanco di essere tirato in ballo continuamente da Arianna è sbottato: “La signora in oggetto va in TV – ha scritto in un post l’imprenditore – parla ai giornali e sostenendo di essere un’amica, si permette di esprimere giudizi e opinioni su di me e sulla mia sfera privata. Tutte invenzioni e fantasie”. Insomma parole non proprio amichevoli da parte di Flavio che però, sulla signora in questione, pare aver nascosto qualcosa, svelato in diretta su Mattino 5. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel programma mattutino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi è stata la giornata dello scoop. Perché dopo quello relativo ad una storia tra Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi, spunta fuori pure l’altro su Flavio Briatore e Arianna David. Proprio così, un giornalista ha infatti chiesto all’ex modella: “È vero che in Sardegna, tanti anni fa, prima che Briatore e Gregoraci si sposassero, è vero che Flavio ti ha fatto una corte spietata e perché tu hai rifiutato?”. (Continua a leggere dopo la foto)















A quel punto Arianna David, dopo una clip mandata in onda da Federica Panicucci ‘per riflettere sulla risposta’, risponde: “Son rimasta stupita perché è una cosa accaduta 18 anni fa e sapevan ben poche persone di questa cosa, lo sapeva il mio entourage. Non ho vergogna di confermare che è vero perché comunque una donna, quando viene corteggiata è sempre molto piacevole. Io di Flavio non potrò mai parlar male, perché Flavio, guarda…”. (Continua a leggere dopo la foto)









E poi c’è il racconto dell’aneddoto: “Mi fece un grande complimento perché mi disse ‘io ho conosciuto poche persone intelligenti come te, cioè nel senso, con te si può parlare di tutto, dalla politica alla moda. Sei una donna molto semplice (…) e questa mia umiltà, evidentemente in quel periodo in cui lui era particolarmente da solo, magari gli è piaciuto”. E conclude: “È una persona gradevolissima, ma io sono molto onesta, era tanto più grande di me, per quanto io ho una grandissima ammirazione ed è una persona eccezionale, ma non me la son sentita. Era troppo più grande”.

Furia Flavio Briatore. La rivelazione su Arianna David (che ha lanciato la boma su Stefano ed Elisabetta)