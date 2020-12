Valerio Scanu, l’ex protagonista di Amici ha da poco presentato il nuovo album Canto di Natale. Non proprio solamente un nuovo disco, ma di una storia che viene raccontata tramite un lungometraggio ispirato alle atmosfere natalizie e ai libri di Dickens. Per realizzare questo progetto il cantante ha collaborato con Memo Remigi e con Massimo Lopez che ha il ruolo di voce narrante.

“I brani natalizi intanto mi ricordano casa. Famiglia, affetti e condivisione. Molti non li avevo mai cantanti dal vivo, compresa Jingle Bells in ben nove anni di concerti – ha confessato Valerio Scanu a Tgcom24 – Forse Winter Wonderland è quello che al momento mi ricorda di più il Natale”. E questa è una bella notizia, ma purtroppo nel frattempo Scanu sta vivendo un momento molto difficile. (Continua dopo la foto)















Suo padre è stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid-19 e il cantante ed ex star di Amici ha svelato al settimanale Oggi di essere molto in ansia per la malattia di papà Tonino che al momento si trova presso l’ospedale di Olbia. “Il più bel regalo di Natale? Passare le feste con la mia famiglia – ha confessato – Però sono realista e so che è difficile, anzi impossibile”. (Continua dopo la foto)















Finora il cantante di origine sarda aveva mantenuto il più stretto riserbo sulla questione, poi la vicenda è trapelata da un post apparso sul suo profilo privato: “Ho difficoltà ad avere notizie – ha raccontato Scanu – So che, al momento, papà è in terapia semi intensiva, con il casco che lo aiuta a respirare. Poi, però, papà è stato trasferito in un’altra struttura e da quel momento so poco o niente. Ma sono fiducioso, penso che tutto possa evolvere in bene”. (Continua dopo le foto)











“Certo, c’è qualcosa nel nostro sistema sanitario che non funziona – ha aggiunto – Mio fratello aveva sintomi e subito è partita la richiesta per il tampone: ebbene ci vogliono quasi due settimane per farlo, è assurdo!”. Valerio ha poi spiegato di aver trascorso con la sua famiglia, che vive alla Maddalena, in Sardegna, solamente 4 giorni ad agosto e ora spera di poterli riabbracciare presto.

“Una storia di una notte con lui”. Elisabetta Gregoraci, la bomba del giorno in diretta

fbq('track', 'Gossip');