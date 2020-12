“Perché lo hai fatto?”. Elisabetta Canalis mai vista così, il cambio look ‘estremo’ non convince nessuno

Elisabetta Canalis è la velina di Striscia la notizia per eccellenza. In coppia con l’ex amica Maddalena Corvaglia, la showgirl sarda ha stregato milioni di italiani ballando sul bancone del telegiornale satirico di Antonio Ricci e proprio grazie al programma ha avuto un grandissimo successo.

Da qualche anno, vive negli Stati Uniti, a Los Angeles insieme alla sua famiglia, il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Sui social, in particolare su Instagram, dove conta 2,7 milioni di follower, Elisabetta posta molte foto mandando in visibilio il popolo del web. Pose sexy che mandano fuori giri i suoi numerosi fan, ma anche scatti di vita quotidiana insieme alla figlia, sbarcata solo da pochi mesi sui social della mamma, o i suoi allenamenti. (Continua a leggere dopo la foto)















Nell’ultima foto pubblicata sul suo account Instagram Elisabetta Canalis da il buongiorno ai suoi follower facendo il countdown per la fine di questo 2020 così difficile per tutti. “Morning. Solo 29 giorni alla fine del 2020”, ha scritto l’ex velina accompagnando lo scatto con l’emoticon delle dita incrociate. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma quello che salta agli occhi dei follower è il radicale cambio look. Elisabetta Canalis ha ceduto prima al fascino delle beaxch waves e un biondo californiano che ha acceso un dibattito tra i suoi follower, tra chi le chiede di tornare mora e mediterranea e chi, invece, apprezza il nuovo colore di capelli. “Ma non sei troppo bionda?”, “Ti preferivo scura”, “Cos’è tutta questa bionditudine”, “Come bionda? Smettila subito”, commentano in tanti. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Ma, come detto, c’è anche qualcuno che ha apprezzato il suo cambio look: “Sei bellissima”, “Come stai bene”, “Ti illuminano il viso”. Per lei è davvero la prima volta bionda. Qualche volta ha optato per un miele tendente al caramello ma mai aveva osato così tanto.

