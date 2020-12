Dentro la Casa questi sono giorni difficili per Elisabetta Gregoraci, ma fuori a quanto pare non va meglio. Anzi. Dalle ultime, al GF Vip la conduttrice e showgirl calabrese non è solo provata dalla mancanza del figlio Nathan Falco – motivo per cui è sicura di uscire prima dal reality – ma è anche stata isolata dalle donne.

Solo Stefania Orlando ora le è vicina, anche se nelle ultime ore ha avuto un chiarimento con Rosalinda Cannavò che, con Giulia Salemi, Selvaggia Roma e Dayane Mello aveva fatto gruppo contro di lei. A questi problemi di convivenza, anche se la Gregoraci non ne ha idea, vanno sommati i gossip che impazzano fuori da Cinecittà, sulle riviste e in rete, con l'ultimo che vuole un Flavio Briatore "nero dalla rabbia".















Stando a alcune indiscrezioni raccolte dal settimanale Nuovo Tv l'ex marito di Elisabetta sarebbe furioso per tutto il clamore che si è sollevato attorno all'ex moglie. Da quando è al GF Vip – ingresso che tra l'altro Briatore ha sempre osteggiato – dal passato della Gregoraci sono spuntati ex fidanzati, presunti amanti, dicerie e malelingue di ogni tipo. Una situazione che non sarebbe proprio andata giù all'imprenditore.















Briatore non avrebbe gradito l'eccessiva esposizione di Elisabetta Gregoraci nei mesi all'interno della Casa, né la sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli. Inoltre il 70enne non avrebbe inoltre apprezzato la questione del linguaggio segreto usato da Eli per comunicare con l'esterno, ovvero i famosi colpetti sul petto che secondo molti la Gregoraci avrebbe indirizzato alla presunta nuova fiamma Stefano Coletti.











A tre mesi dall’inizio del GF Vip Flavio Briatore, stando sempre a quello che scrive Nuovo Tv, sarebbe rimasto piuttosto turbato dai sospetti e pettegolezzi sul conto di Elisabetta Gregoraci accumulati sia all’interno del programma di Canale 5 sia nei vari salotti televisivi. Al punto da aver pensato di rivedere gli accordi firmati in sede di divorzio. Secondo le indiscrezioni, non ci sarebbe dunque possibilità di riconciliazione. Vedremo cosa succederà.

