“Ci siamo prese a calci”. GF Vip, Selvaggia Roma di nuovo nel mirino. Cosa è successo all’ex di Lenticchio

Selvaggia Roma e Eliana Michelazzo erano grandissime amiche. Purtroppo però in questi ultimi mesi qualcosa si è rotto tra loro. E dal momento in cui l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha messo piede nella casa del GF Vip, Eliana Michelazzo non ha perso tempo nell’attaccarla su instagram. Oggi proprio quest’ultima ha rilasciato una lunga intervista a Armando Sanchez per Novella 2000. E in questa circostanza la donna, tra le tante cose dette, ha anche rivelato che sono praticamente arrivate alle mani in un noto locale a Roma: “Dopo aver litigato ci siamo riviste in un locale e mi ha dato della poco di buono…Come se fossi io la colpevole di tutto quello che è successo tra noi…E ci siamo prese a calci…”.

Successivamente Eliana Michelazzo ha confessato di aver saputo che Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip, proprio per questo episodio, avrebbe detto in giro di volerla denunciare: “Cosa che alla fine non ha mai fatto…Mah…”. Ma quali saranno i motivi per cui Selvaggia Roma e Eliana Michelazzo hanno litigato? A rivelarlo è stata proprio quest’ultima sempre a Armando Sanchez per Novella 2000. (Continua a leggere dopo la foto)















In pratica la donna ha dichiarato che la concorrente del Grande Fratello Vip, la quale ha fatto una drammatica rivelazione, sarebbe andata a letto con il suo ex fidanzato nel periodo in cui è stata in vacanza a Ibiza: “Quella donna mi ha fatto tanto male…E’ stata con il mio ex mentre ero a Ibiza…Si professava tanto mia amica, ma alla fine mi ha pugnalata alle spalle…”. (Continua a leggere dopo la foto)























Eliana Michelazzo ha poi rivelato che l’altro motivo per cui ha rotto l’amicizia con Selvaggia Roma è inerente al fatto di aver scoperto una cosa davvero spiacevole: “In mia assenza rovistava nel mio armadio, prendendo le mie gonne, i miei vestiti e le mie borse…” E per via di tutte queste ragioni la loro amicizia è finita. Sul finire di questa intervista al settimanale Novella 2000, il giornalista Armando Sanchez ha domandato a Eliana Michelazzo il suo parere sul percorso di Selvaggia Roma al GF Vip, la quale è tornata ad attaccare la Gregoraci. (Continua a leggere dopo la foto)



E anche in questa occasione la donna non ha affatto espresso un parere positivo, asserendo schiettamente: “Si è inventata storielle con Pierpaolo e Enock per far parlare di sè e creare scompiglio…”. Sempre su Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip, Eliana Michelazzo ha poi rivelato: “Sta facendo brutte figure una dietro l’altra…”.

Ti potrebbe anche interessare: “Prima il forte boato, poi la terra ha iniziato a tremare”. Terremoto in Italia: la popolazione si riversa in strada