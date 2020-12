Nei giorni scorsi Fabrizio Corona ne ha dette di tutti i colori su numerosi vip. Un vero e proprio fiume in piena che ha travolto personaggi noti nel mondo dello spettacolo, della televisione e non solo. I più bersagliati Chiara Ferragni e Fedez: “Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima, avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Fedez la chia…à una volta ogni due mesi. A lei di fare l’amore non frega niente”. Poi ha lanciato un sospetto.

"Secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli tutto della seconda figlia. Nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri. Per loro i figli sono un progetto editoriale, così possono coprire tutti i target". In seguito ha attaccato Simona Ventura: "La Ventura fa fatica ad arrivare a fine mese, cioè, voglio dire: la Ventura". L'ex re dei paparazzi è tornato a parlare, ma stavolta si è soffermato in particolare sulla casa, posta sotto sequestro, dove viveva precedentemente.















Infatti, ritiene che lì dentro ci fosse qualcosa di demoniaco: "Sì, aveva qualcosa di demoniaco. Infatti è successo tutto lì. Me l'hanno sequestrata, l'ultima cattiveria. Aveva qualcosa di demoniaco quella casa. Pensa solo alle anime delle donne che sono passate lì. Di tutto è successo, cose belle e tragedie, tre arresti, 20 furti, la polizia. Era una casa buia. Ora ci abita un generale della guardia di finanza". Per lui la situazione sembra comunque abbastanza migliorata ultimamente.















A 'Diva e Donna' ha aggiunto che il trasferimento nella nuova abitazione è stata una saggia scelta: "Demoniaci noi, senza limiti. Ne parlavo con Carlos ieri. Abbiamo trovato un giusto equilibrio. La casa nuova è open space, molto solare. Carlos è più grande, io sono più maturo. La cosa pazzesca è che sono tornato a vivere dove sono nato e cresciuto. Siamo un team pazzesco. C'è anche Mia, filippina, donna di compagnia più che una cameriera, la positività fatta in una persona".









Fabrizio Corona, al settimanale di gossip, ha concluso: “Poi c’è José, il mio assistente tuttofare da vent’anni. Lui è il generale della casa. Ci vogliamo molto bene. Abbiamo due figli di 18 anni che escono insieme. Lui è la persona più di fiducia che ho. Siccome sta invecchiando, gli ho affidato un secondo sudamericano, Carlos. E poi c’è Persi, il mio braccio destro da vent’anni. Una sorella per me e una seconda mamma per Carlos”.

