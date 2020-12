Un gravissimo lutto ha colpito il fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser. Un dolore atroce, che ha travolto improvvisamente l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. Ha voluto condividere il momento di grande tristezza insieme a tutti i suoi follower di Instagram, che gli hanno mostrato immediatamente vicinanza. Una perdita bruttissima, arrivata a pochi giorni dal Natale, che renderà queste feste ancora più amare. Al momento, non ha ancora reagito la sorella di Belen.

Come si può leggere sul suo profilo social, Moser ha dato il suo addio allo zio. Aldo Moser era il fratello maggiore del papà di Ignazio, Francesco. Sia il padre che lo zio hanno in comune la passione del ciclismo. Stando a quello che si sa dell'uomo, aveva 86 anni, infatti era nato nel 1934. Tutto il mondo dello sport, oltre alla sua famiglia, lo ha voluto omaggiare con alcuni messaggi. Era anche stato in passato maglia rosa al Giro d'Italia e aveva debuttato nel ciclismo a soli 20 anni.















Secondo quanto comunicato, pare che ad uccidere il signor Aldo Moser siano state alcune complicanze legate al coronavirus. Era infatti ricoverato in ospedale da alcuni giorni. Ignazio ha postato su Instagram un'immagine che ritrae proprio lo zio. Nella didascalia a corredo della foto ha scritto: "Ciao zio, la tua bontà e nobiltà d'animo rimarrà sempre con noi". In pochissimo tempo sono stati centinaia i messaggi inviati dai fan della dolce metà di Cecilia Rodriguez. Ecco cosa gli hanno commentato.















La modella argentina ha subito cliccato sul mi piace, ma non si segnalano suoi messaggi di condoglianze al fidanzato. Oltre 4.300 i mi piace ottenuti dal post. Questi invece i principali commenti di supporto degli utenti: "Eri una persona semplice dal cuore d'oro. Condoglianze a tutta la famiglia Moser", "Grande campione riposa in pace, condoglianze", "Condoglianze Ignazio, ti sono vicino", "Un abbraccio a te e al tuo babbo. Il ricordo di chi abbiamo amato ci accompagna sempre".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

Dopo la crisi estiva che ha riempito le pagine delle cronache rosa, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di concedersi un’altra possibilità. Erano stati i fotografi di Chi a immortalare il ‘ritorno di fiamma’ atteso dai fan della coppia. Dopo aver sfilato sul red carpet di Venezia da single, i due si sono ritrovati in Trentino, terra d’origine del ciclista da qualche anno prestato al mondo della moda e dello spettacolo.

