Ormai siamo vicini alle giornate festive del Natale e del Capodanno. Dopo un anno difficile, tutto il mondo spera di mettersi alle spalle questo periodo drammatico e vorrebbe godersi un po’ di serenità e normalità. In tanti si chiedono come passerà le vacanze anche la regina Elisabetta. Sicuramente non come gli altri anni, visto che Buckingham Palace ha riferito che la sovrana e suo marito Filippo rimarranno a Windsor. Non andranno quindi a Sandringham e non si sa chi le terrà compagnia.

Una cosa pare ormai certa al 100%: non festeggerà il 25 dicembre insieme a tutti i suoi figli e ai nipoti e pronipoti. Probabilmente qualcuno si recherà da lei, ma ancora non si hanno ulteriori dettagli su questo. In queste ore l'ex chef della regina, Darren McGrady, ha rivelato alcuni segreti sulla monarca. L'uomo ha lavorato per 15 anni al servizio della regina e ha spiegato qual è il menu tradizionale che viene scelto per celebrare nel migliore dei modi questa importante ricorrenza.















A Natale i cibi a tavola sono sempre gli stessi ogni anno: il menu è dunque a base di tacchino. Questo quanto riferito dall'ex cuoco della regina Elisabetta: "Sempre lo stesso pasto, quando si tratta di feste sono noiosi: niente prosciutti o altro, solo tacchino. Niente aglio o cipolla perché alla regina non piacciono, quindi niente sapori forti". Non ama inoltre abbondare particolarmente con le pietanze perché fa quattro pasti più piccoli durante l'arco dell'intera giornata. Ma c'è dell'altro.















Questo racconto era già stato fatto in passato dall'ex cameriere della donna. Per quanto riguarda le bevande, spazio ad un flute di champagne o un cocktail gin e Dubonnet. Però c'è un aneddoto davvero incredibile che nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire. Se cucinare non è proprio il suo forte, a differenza del marito Filippo, che spesso e volentieri ha partecipato attivamente alle grigliate familiari, c'è una cosa che alla sovrana piace molto. Non ci crederete mai quando lo leggerete.









L’ex cameriere Burrell ha infatti annunciato che ha una grande passione. “Le piace molto lavare i piatti”. E chi se la sarebbe mai immaginata la regina Elisabetta finire di mangiare e mettersi al lavoro per lavare i piatti sporchi. Una rivelazione davvero molto suggestiva. E chissà se anche quest’anno manterrà la tradizione, visto che non avrà nemmeno molte persone al suo fianco ad aiutarla.

