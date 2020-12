Sono settimane che nei salotti tv di Barbara D’Urso si parla di Paolo Brosio e della sua giovanissima fidanzata, Maria Laura De Vitis. Non tutti, come Mila Suarez, credono a questa storia d’amore ma se ne parla anche perché è spuntata fuori la rivelazione di un imprenditore che è finito sulle pagine della cronaca rosa e di conseguenza da Carmelita per una presunta storia segreta con la fidanzata di Brosio.

Storia che il giornalista ed ex concorrente del GF Vip, anche se è rimasto nella Casa per poco, nega: “Non c’è mai stato nulla. Nemmeno un bacio”. Ma Diego Granese, questo il nome dell’imprenditore trentenne milanese accostato a quello della bella Maria Laura ora dice di avere le prove. Anzi, “la prova regina”, come la definisce lui stesso in una intervista esclusiva rilasciata a Libero. (Continua dopo la foto)















“Il bacio c’è stato e posso dimostrarlo, ho in mano la prova regina della mia verità”, spiega Granese, che sostiene che la fidanzata 22enne di Paolo Brosio avrebbe messo in piedi la storia con il giornalista per cavalcare l’onda della popolarità in televisione. Non è l’unico, tra l’altro: è della stessa opinione Mila Suarez, che alcune settimane fa aveva lanciato l’allarme a Brosio. (Continua dopo la foto)













“Ti sta utilizzando per andare in televisione”, aveva detto la Suarez senza però ottenere che Brosio cambiasse idea. Ora però la bomba Granese a Libero: “Il mio avvocato – ve lo dico in anteprima – scriverà alla De Vitis perché sono in possesso di un audio di nostra conversazione in cui lei ammette che Brosio farebbe parte di un suo progetto per arrivare al successo”. (Continua dopo le foto)











“Quindi vorrei che questo audio, se Maria Laura mi autorizzasse e se non avesse nulla da nascondere, fosse reso pubblico alla stampa. Perché adesso devo difendermi dalle accuse che ho ascoltato nelle ultime settimane, dopo che sono uscite alcune foto in cui accompagnavo la De Vitis a casa”, ha aggiunto l’imprenditore ribadendo di non cercare alcuna popolarità da tutta questa vicenda, ma desiderosi di mettere in chiaro la propria posizione avendo in mano la prova che a suo dire potrebbe incastrare la fidanzata di Brosio.

