Grave lutto per Harry, il principe distrutto dal dolore. “Se n’è andata in pace”

Grave lutto per il Principe Harry. Una figura importante nella crescita e nell’educazione impartita ai figli della Royal Family, Una ‘seconda mamma’ per Harry, scelta proprio dai Carlo e Lady Diana. Celia Vestey muore all’età di 71 anni. Fu una delle quattro madrine di battesimo di Harry e da lì un pilastro importante nella vita del piccolo reale ormai diventato un uomo.

A diffondere la notizia il Daily Telegraph dove si apprende che Lady Celia Vestey ha chiuso per sempre i suoi occhi all’età di 71 anni e che “se ne è andata pacificamente”. Ma Harry di Winsor e Meghan Markle non modificheranno i loro piani, decidendo comunque di trascorrere le festività a Los Angeles. E sempre dal Daily Mail, si apprende che il principe Harry ha trovato comunque un modo per stare vicino alla famiglia della madrina defunta. (Continua a leggere dopo la foto).















Come già anticipato, Lady Celia Vestey ha rappresentato un importante pilastro all’interno della famiglia reale. Sia la donna che il marito, Lord Samuel Vestey rientravano nella cerchia degli amici reali più stimati, fatto sta che lo stesso Lord Samuel aveva servito come Master of the Horse della Royal Household dal 1999 al 2018. Il titolo di Lord lo acquisì proprio dalla regina nell’agosto 2019. (Continua a leggere dopo la foto).















Una coppia su cui i reali hanno sempre fatto affidamento al punto da presenziare sempre alle grandi cerimonie intime di Palazzo. Un esempio? Non potevano mancare di certo al royal wedding di Meghan Markle e Harry Windsor nel maggio del 2018. Dunque, come grande amica di Carlo, Lady Celia non poteva che comparire al fianco dei padrini e delle madrine di Harry scelte per il battesimo avvenuto nel 1984. (Continua a leggere dopo le foto).









Oltre a Lady Celia erano presenti anche la figlia della principessa Margaret, il principe Andrea, la ex coinquilina di Diana Carolyn Bartholomew, Lady Sarah Chatto, l’artista britannico Bryan Organ, Gerald Ward e, infine, Lady Celia Vestey. Un lutto che avrebbe potuto riavvicinare Meghan Markle e il principe Harry a Londra, ma questo non accadrà decretando un allontanamento che sembra essere, alla luce dei fatti, definitivo.

“Come hanno trovato il suo cuore”. Maradona, risultati choc dell’autopsia: cosa è emerso dall’esame