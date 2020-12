Lunedì scorso le parole di Ficarra di in merito alla loro conduzione di Striscia la notizia, sono suonate come una doccia gelata: “Oggi è cominciata l’ultima settimana di conduzione di Striscia che, però, dobbiamo annunciarvi, sarà anche l’ultimo anno nostro. E non vi nascondiamo che dopo quindici anni e diciassette edizioni non è facile”.

“Non è facile, ma ringraziamo questa famiglia che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto” ha continuato Picone nell’annunciare l’addio a Striscia La Notizia. Gli ha fatto eco Ficarra: “Ringraziamo tutti, ma soprattutto Antonio ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti e di questo gli saremo sempre grati”. Ma in un’intervista a Leggo hanno fatto il punto della situazione. (Continua dopo le foto)





























Alla domanda se si aspettassero questo addio già prima di iniziare l’edizione, Ficarra ha risposto: “Sì, pur avendo vissuto un’esperienza meravigliosa e appagante, umanamente e professionalmente. Sentivamo l’esigenza di provare a capire cosa c’è dietro l’angolo”. E Picone: “E quindi solidarietà a Ficarra: l’unico progetto sicuro e dietro l’angolo che gli è rimasto adesso, sono io”. E poi la domanda secca su cosa ne pensasse Ricci. La risposta dei comici: “Ci ha fatto sentire importanti all’interno di Striscia. Fino all’ultimo si è rifiutato di pensare: ‘Fate pure l’annuncio in diretta, ma io non vedrò la puntata. Così per me non esiste'”. (Continua dopo le foto)









“Abbiamo fatto Striscia con sincerità. Come fossimo noi gli spettatori da casa, vivendo le stesse emozioni di chi guarda. Se un servizio indigna voi, indigna noi. Così se è divertente. Satira, provocazione, ironia e soprattutto tanta sana nostra autoironia. Il momento più difficile è quando si racconta l’umanità. Come nel periodo economico e storico che stiamo vivendo. Abbiamo la responsabilità di dare alla gente un po’ di divertimento”. Alla domanda se la politica stia facendo abbastanza, Picone risponde: “Qui entro in modalità soldatino. Siamo in una situazione che nessuno avrebbe immaginato. Si stanno facendo errori, ci sono discussioni varie”. Mentre Ficarra: ” Sono tante le categorie che stanno soffrendo. Speriamo nel contributo di tutti, pure dell’opposizione, per uscire da questa terribile storia”.

