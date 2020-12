Sabato scorso Fedez si è reso protagonista di uno scherzetto a Leone. Ha voluto mettersi dietro un mobile per coglierlo alla sprovvista e gli ha mostrato un pupazzo, gettandolo nel panico. Infatti la reazione del bimbo è stata esilarante, visto che si è spaventato moltissimo. La scena ha fatto scoppiare a ridere il padre, che però poi si è un po’ pentito dello scherzo. Infatti, successivamente ha pubblicato un altro messaggio quasi di scuse. Infatti, ha ammesso di essersi sentito in colpa.

Ma poco dopo fortunatamente il bellissimo Leone ha ripreso a giocare, come se non fosse mai successo nulla, perdonando quindi il papà giocherellone. L’artista e Chiara Ferragni hanno anche dovuto fare i conti con insulti pesanti di Fabrizio Corona, ma a tutto questo hanno preferito non rispondere, almeno per ora. Nelle ultime ore i Ferragnez sono invece rimasti vittime di un imprevisto. Hanno immortalato l’accaduto sui social network, mostrando tutta la loro ansia. (Continua dopo la foto)















I due stavano dando vita ad un balletto all’interno di un ascensore, quando quest’ultimo si è improvvisamente bloccato lasciandoli dentro. Stavano per recarsi ad un servizio fotografico e, prima di lavorare, hanno voluto divertirsi con questo ballo davanti allo specchio. Peccato però che si è materializzato l’inconveniente che li ha letteralmente gelati. Mentre sta finendo il filmato, si sente infatti il rapper dire: “Amore” con un tono preoccupato. E poco dopo il buio totale. (Continua dopo la foto)















Nelle Instagram storie postate dopo l’episodio che li ha agitati non poco, Fedez ha detto: “Un consiglio, non fate mai dei balletti in ascensore, siamo rimasti bloccati. Ho le mani che mi sudano, sto male”. La Ferragni ha aggiunto: “Assurdo”. Il cantante ha anche scritto: “Il momento prima del dramma. Il balletto era troppo potente”. Una volta liberatisi dall’ascensore, hanno raggiunto il luogo dove si teneva lo shooting fotografico. Prima di farsi scattare le foto si sono sottoposti a tampone. (Continua dopo la foto)









Fabrizio Corona ha umiliato i Ferragnez nei giorni scorsi: “Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima, avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Fedez la chia…à una volta ogni due mesi. A lei di fare l’amore non frega niente. Secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli tutto della seconda figlia. Nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri”.

