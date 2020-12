Non sono in molti a conoscere Rosi Zamboni, meglio nota con lo pseudonimo di Roxy. La donna non sarà forse entrata nel cuore dei telespettatori con la sua presenza ad un’unica puntata del Grande Fratello Vip. Ma un segno Roxy l’ha lasciato eccome. Nel cuore di un famosissimo personaggio televisivo con cui Rosi sostiene di aver avuto una storia d’amore. La rivelazione è stata affidata alle pagine del settimanale DiPiù.

Roxy ha voluto pubblicare sul noto magazine una lettera d’amore dove spiega molte cose, come ad esempio il fatto che a troncare la relazione sia stata proprio lei. La situazione era diventata evidentemente insostenibile e non ce l’ha fatta a continuare nonostante il trasporto emotivo fosse molto forte. Alla base della crisi e della fine della storia non ci sarebbe stata, però, la differenza di età fra i due, lei 33, lui 68, dunque ben 35 anni. (Continua a leggere dopo la foto)















La donna ha spiegato su DiPiù di avere avuto una storia ‘segreta’ di quattro anni con nientepopodimeno che Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia La Notizia, formidabile in coppia con Ezio Greggio. Roxy avrebbe poi deciso di porre fine alla loro relazione perché Enzo non voleva renderla nota, mentre lei era stufa di tutta quella segretezza che sicuramente avrà condizionato anche la loro vita insieme. (Continua a leggere dopo la foto)















Sarà un caso ma, tra le righe della lettera d’amore con cui Roxy si confessa, si scorge una certa malinconia dei tempi andati, come se il ricordo di Iacchetti fosse ben presente. E chissà che non sia tutto riconducibile al desiderio della donna di tornare sui suoi passi. Di certo tra i due si era creato un rapporto particolare. Sempre lontani dai paparazzi, per volere dell’attore comico, e poi la fine della storia dopo quattro anni. (Continua a leggere dopo la foto)









I due si erano conosciuti nel 2016 e fu un vero e proprio colpo di fulmine, lui dietro il bancone di Striscia e lei tra il pubblico. Queste alcune delle parole rivolte a Iacchetti da parte di Roxy: “Enzo, soffro a non vederti. Ti dissi che non aveva senso vederci all’oscuro del mondo: io desideravo una storia normale, alla luce del sole. Altrimenti addio. Ti misi di fronte a una scelta e smettemmo di vederci ma ora mi manchi davvero troppo”. E ancora: “Mi chiamavi ‘bel musin’, un’espressione milanese che significa ‘bel visino’ e io, ogni volta che lo dicevi, mi scioglievo”. Parole chiare che, a questo punto, attendono solo la risposta del diretto interessato.

“Non è un amico”. Enzo Iacchetti, parole choc su Ezio Greggio. Davvero difficile averlo capito