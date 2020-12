“Bellissima anche in versione baby!”. L’attrice sfoglia l’album dei ricordi e pubblica questa foto. È tripudio di cuori

Occhi azzurri bellissimi, di chi sono? Già da piccola era una bambina incantevole e crescendo ha mantenuto intatta la sua bellezza. Oggi è una bravissima attrice, sposata con un collega (che fa girare gli occhi alle ragazze) e ha recitato in tanti film e fiction di successo. Si sa che è nata in Umbria il 15 luglio 1982 per la precisione a Castiglione del Lago. Ha debuttato nel 2000 nella soap opera Un posto al sole, a cui hanno fatto seguito: Compagni di scuola, Carabinieri, Diritto di difesa, Incantesimo 7.

Poi la popolarità che arriva nel 2007 con il film di Luis Prieto Ho voglia di te, tratto dal romanzo omonimo di Federico Moccia. Da quel momento tante partecipazioni di rilievo in Baarìa, regia di Giuseppe Tornatore, ne Il caso dell'infedele Klara di Roberto Faenza; ne Gli amici del bar Margherita, regia di Pupi Avati; in Iago, regia di Volfango De Biasi. Per lei anche diverse fiction come Braccialetti rossi e serie tv di successo come 1993, incentrata su Tangentopoli.















Stiamo parlando di Laura Chiatti, atualmente sposata con Marco Bocci. La coppia ha due figli, nati entrambi a Perugia: Enea (2015) e Pablo (2016). Una relazione che prosegue a gonfie vele, come si evidenzia dalle foto che pubblicano sui rispettivi profili social: il feeling e la complicità sono particolarmente evidenti.















Laura Chiatti ha da poco terminato le riprese della commedia Addio al nubilato, diretta da Francesco Apolloni, prodotta da Minerva Pictures con Rai Cinema in collaborazione con Amazon Prime Video e interpretata anche da Chiara Francini, Antonia Liskova, Jun Ichikawa. L'attrice interpreta Linda, una fotografa lesbica che "fa coming out in modo bizzarro".









In una intervista recente rilasciata al Messaggero ha spiegato che vorrebbe interpretare “dei ruoli più drammatici, diciamo sostanziosi. Ma non vengo ritenuta credibile. È come se una donna bella non potesse fare dei personaggi disagiati, destabilizzanti. Vorrei portare sullo schermo la poetessa Alda Merini ma non mi affideranno mai quel ruolo.” e ha rivelato che farà il prossimo film diretto dal marito Marco Bocci “E per fortuna è molto drammatico”, ha chiosato la bella Laura Chiatti.

