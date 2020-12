Mercoledì scorso Iva Zanicchi è stata colpita da un gravissimo lutto. Dopo aver vissuto momenti molto difficili in un reparto di ospedale, è riuscita a sconfiggere il coronavirus. Durante quei giorni angoscianti aveva dato vita ad alcuni video girati all’interno del nosocomio, dove aveva manifestato la sua preoccupazione per il suo stato di salute. Fortunatamente le cose sono poi andate per il verso giusto, ma purtroppo non per tutti i componenti della sua famiglia.

Infatti, è deceduto a causa delle complicanze della malattia suo fratello Antonio, che era cardiopatico. L’artista ha rotto il silenzio in queste ore, facendosi intervistare dal settimanale ‘DiPiù Tv’. L’amato fratello se n’è andato precisamente alle ore 9 del 25 novembre, in completa solitudine visto che non era possibile stargli vicino. L’uomo era stato ricoverato nell’ospedale di Vimercate, dove era stata anche Iva. Le dichiarazioni della donna sono molto struggenti. (Continua dopo la foto)















La Zanicchi si è sfogata così: “Antonio è stato colpito dal coronavirus in modo devastante. Il virus ha preso i polmoni in modo devastante, in maniera più violenta rispetto a me. Si è diffuso velocemente e gli ha messo in crisi tutti gli organi. Poi lui era cardiopatico e questa sua condizione un po’ traballante non lo ha aiutato a reagire, a migliorare. Ha vissuto una brutta agonia”. Il signor Antonio aveva lavorato all’Eni ed era pensionato. Aveva una grande passione per la scrittura e la pittura. (Continua dopo la foto)















Fratello e sorella avevano un rapporto bellissimo, infatti Antonio Zanicchi ha deciso di mandarle un videomessaggio qualche giorno prima di morire, proprio per salutarla un’ultima volta. Aveva capito che la sua vita era ormai appesa ad un filo. Il filmato è stato poi consegnato dai medici alla cantante. Pure la sorella di Iva è stata contagiata dal coronavirus, ma fortunatamente il quadro clinico è in miglioramento costante. Dunque, dovrebbe riuscire a superare presto questo momento. (Continua dopo la foto)









Il 25 novembre la Zanicchi aveva postato una foto in compagnia dell’uomo, corredata dalla seguente didascalia: “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio”. Per quanto riguarda i vip, il primo a darle le condoglianze era stato Cristiano Malgioglio: “Iva tesoro, che tristezza…sentire questa notizia. Ti sono vicino con tutto il mio affetto e ti stringo nel mio abbraccio”. Ma anche tanti altri fan avevano lasciato un pensiero.

