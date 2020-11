Caterina Balivo è una delle conduttrici più belle del panorama televisivo italiano. In attesa di vederla nuovamente grande protagonista nel piccolo schermo, è super attiva sui social network, dove ama condividere numerosi scatti della sua vita quotidiana. Sono davvero tantissimi gli utenti che la seguono con grande attenzione e passione e nelle ultime ore, grazie ad un’immagine postata sul suo profilo Instagram, ha fatto scatenare praticamente tutti gli utenti. Per un motivo preciso.

Nell'istantanea pubblicata dunque in rete, c'è la presentatrice mentre è seduta intorno ad un tavolino presente in un balcone e legge alcune riviste. Ha gli occhi coperti da una mano per proteggersi dal sole e i suoi piedi sono su una sedia. Si può notare che non indossa scarpe e calze. Ma c'è un dettaglio che ha catalizzato tutta l'attenzione dei suoi fan. Un particolare che è stato impossibile da non notare, infatti i follower hanno cominciato a scrivere decine e decine di messaggi inerenti a ciò che vi stiamo per raccontare.















Tutti hanno osservato attentamente i suoi piedi e sono letteralmente impazziti per questa parte del suo corpo. Nella didascalia lei ha scritto: "A volte bastano un raggio di sole e un sorriso per cambiare la prospettiva delle cose e iniziare la giornata nel migliore dei modi. Buon inizio settimana". Ecco quali sono stati i commenti principali: "Bella piedona", "Allora lo fai apposta con sti piedi". I complimenti si sono sprecati ed alcuni commenti sono stati decisamente molto bollenti.















Altri hanno quindi aggiunto: "Piedi da baciare", "Piedi top". Successivamente si sono potuti leggere anche messaggi molto interessanti nei suoi confronti, che non facevano riferimento ai piedi: "Sei uno splendore, buona settimana anche a te e alla tua famiglia", "Bellissima come sempre", "Sei unica, spettacolare e sbalorditiva. Bellissima, stupenda e sexy. Sei speciale cara Caterina", "Ciao Caterina, sei sempre magnifica", "Sei semplicemente stupenda", "Mamma mia che bella".









Un po’ di tempo fa tutti sono rimasti estasiati di fronte alla foto con mamma Maria Rosaria Orabona, nota anche come Maria Rosaria Balivo, maestra delle elementari che vive ad Aversa (in provincia di Caserta). Splendida. E, di fatto, a vedere com’è diventata baby Caterina oggi, identica a lei. Mamma e figlia sono due gocce d’acqua e i follower non possono fare a meno di notarlo e di complimentarsi.

