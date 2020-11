“Roba da matti, inaccettabile!”. Francesco Totti, quel gesto non sfugge ed è subito bufera. Cosa è successo (e non è la prima volta…)

Francesco Totti, quel like ‘di troppo’. Grande delusione nel cuore dei tifosi giallorossi per quel gesto dell’ex capitano che lascia senza parole. La domanda che attanaglia tutti è: lo avrà fatto intenzionalmente o no? Lo scenario della diatriba è ancora una volta il mondo social, ovvero quello di Instagram. È bastata una foto per festeggiare la vittoria azzurra per fare infuriare i tifosi e fan dell’ex capitano.

Tutta ha avuto inizio quando il difensore greco del Napoli Kostas Manolas, nonchè ex giocatore della Roma dunque compagno di squadra di Francesco Totti, ha postato una foto per festeggiare i 4 goal degli azzurri durante la partita Napoli-Roma. A corredo della foto il commento dell’ex difensore: “Grande vittoria! Forza Napoli sempre!”. Poi quel like, uno scivolone dell’ex capitano o cosa? (Continua a leggere dopo la foto).















Infatti molti tifosi hanno fatto cadere l’occhio proprio su quel like inaspettato da parte di Totti. Non è la prima volta che accade. Un vittoria del Napoli celebrata da Totti non può essere accettata dal popolo di tifosi non solo giallorosso, ma anche rimasto affezionatissimo all’icona del calcio capitalino. E infatti una cascata di commenti per chiedere delucidazioni in merito alla questione ha invaso il post. (Continua a leggere dopo la foto).















Molti fan domandano: “Perché, capitano?” e qualcuno risponde prendendo le difese: “Ha un profilo ufficiale e “aziendale”, a volte queste cose partono in automatico. Lo sanno tutti, è già successo in passato”. Ma non tutti ‘se la bevono’. Infatti il web continua a tuonare contro Totti: “Roba da matti”, e ancora: “Capisco un like a Kostas in altre partite ma contro la Roma no”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kostasmanolas (@kostasmanolas44)

Ma tutti ricorderanno anche lo scivolone con Gigi Buffon, e quel like dopo una vittoria in uno Juve-Roma. Ma la lista si allunga. In seguito ai festeggiamenti di Bobo Vieri in occasione del compleanno della Lazio, Totti non ha esitato a rifarlo. Insomma, un velo di mistero continua a non fare vedere chiaro. L’ex Capitano avrà modo di rispondere ai dubbi, oppure rimarrà in silenzio. Lo vedremo.

