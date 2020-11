“Carlo e Lady Diana? Ecco la verità”. La voce clamorosa che ribalta tutto

Il rapporto tra il principe Carlo e Lady Diana è sempre stato caratterizzato, stando al comune sentire di tutti, da momenti di tensione. Un’unione considerata da tanti assolutamente infelice, visto che era sempre presente anche l’ombra di Camilla Parker Bowles. Secondo alcuni rumors che sono stati diffusi recentemente, il figlio della regina Elisabetta avrebbe detto alla donna che non era innamorato di lei. Tutto ciò sarebbe avvenuto addirittura un giorno prima delle nozze.

A quel punto la principessa del Galles avrebbe preso la decisione di cancellare il matrimonio, obiettivo che non è mai stato raggiunto. Nella celebre serie ‘The Crown’ è infatti rappresentato il principe Carlo mentre si addormenta e manifesta nervosismo nei confronti della futura moglie. Ma clamorosamente sono uscite fuori altre voci, che sarebbero di senso completamente opposto. Se confermate, aprirebbero a nuovi e inattesi scenari che scombussolerebbero tutte le credenze. (Continua dopo la foto)















L’ex addetto stampa della regina, il signor Dickie Arbiter, ritiene che non ci sia stato tutto questo astio nel legame della coppia. In un’intervista rilasciata a ‘True Royalty Tv’ ha infatti dichiarato: “Tra Carlo e Lady Diana c’era amore vero e felicità”. Il suo riferimento è agli albori della loro conoscenza, ma non solo. Pare infatti che il principe non si sia mai visto con Camilla nei primi cinque anni di matrimonio. Poi Arbiter ha anche svelato un ulteriore retroscena molto piccante. (Continua dopo la foto)















L’ex addetto stampa della sovrana ha affermato ancora: “Ho seguito il loro royal tour in Australia nel 1983. Non potevano fare a meno di toccarsi. Le mani dell’uno erano sempre addosso all’altro. Il principe accarezzava di continuo il sedere della moglie. Una volta gli ha persino dato una strizzatina in pubblico”. Quindi, le sue sarebbero testimonianze dirette, che lo fanno annoverare tra le fonti considerate molto attendibili. Poi l’uomo ha parlato anche della stessa regina. (Continua dopo la foto)









Dickie Arbiter ha detto che la monarca non è una persona senza affetto e quindi mossa solo da freddezza ed ha quindi criticato ‘The Crown’: “Olivia Coleman nei panni della regina non è la regina che conosco. La regina ha istinti materni. Ed era preoccupata come qualsiasi madre quando il principe Andrea stava partendo per le Falkland”. Dichiarazioni destinate ad aprire nuovi scenari davvero molto clamorosi.

“Per te ho lasciato anche Claudio Baglioni!”. Gelo a Forum, poi la reazione del giudice. Cosa è successo da Barbara Palombelli