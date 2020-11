Un bellissimo messaggio è stato pubblicato dalla conduttrice televisiva di ‘Domenica In’, Mara Venier. Il suo cuore d’oro è noto a tutti, ma il gesto di queste ultime ore ha confermato ancora di più questa sua straordinaria dote umana. Lei non è soltanto una grandissima professionista, che mette tutta se stessa nel lavoro. Ha anche una capacità straordinaria di instaurare rapporti molto importanti con colleghi e personalità del mondo dello spettacolo, del cinema e non solo.

Nei giorni scorsi l’attrice Asia Argento è stata colpita da un gravissimo lutto, con la scomparsa della mamma Daria Nicolodi. Quest’ultima era stata protagonista di film di successo dell’ex Dario Argento, tra cui ‘Phenomena’ e ‘Profondo rosso’. Se n’è andata a 70 anni, gettando nel dolore la figlia, la quale ha scritto: “Mi manca tanto il tuo profumo mamma, i bacini che ci davamo. Nei momenti difficili della vita ripetevo a me stessa ‘chi ha la mamma non trema’. Ora non smetto di tremare”. (Continua dopo la foto)















A questo post ha replicato la Venier, che ha manifestato tutto il suo supporto e tutta la sua comprensione alla Argento: “Asia cara, come ti capisco…sii forte”, aggiungendo anche un cuore rosso. Asia ha subito risposto: “Ci proverò. Ti abbraccio Mara adorata”. La presentatrice Rai ha infatti visto andar via sua madre, colpita dall’Alzheimer. Nonostante siano trascorsi tanti anni da quella perdita, zia Mara non è mai riuscita a superare ovviamente del tutto quella scomparsa dolorosissima. (Continua dopo la foto)















Oltre a Mara Venier, a mostrarle il sostegno assoluto ci hanno pensato anche altri personaggi famosi come Eva Riccobono, Paola Turci, Gabriele Rossi e Frankie hi-nrg mc. La Nicolodi e Dario Argento si erano conosciuti per la prima volta nel 1974 e da quel momento in poi non si erano più lasciati. L’anno dopo era venuta alla luce Asia, la quale a sua volta ha reso nonna Daria. Infatti, nel 2001 e nel 2008 ha avuto due figli. Questo ennesimo dramma ha sconvolto la bellissima attrice. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento)

Anche il cantante Morgan, ex di Asia Argento, aveva voluto ricordare la donna: “In morte di Daria Nicolodi. Asia, ti abbraccio, piango con te e con Anna Lou la sua nonna D, e con il piccolo Nicola, anche la sua nonna D. Che dispiacere, che dolore, io ho voluto tanto bene a tua mamma, lei era sempre mia complice, era sempre presente. Non si spazientiva mai, cercava sempre la pace”.

