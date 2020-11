“A gennaio divento papà”. Sorpresa da Barbara D’Urso: l’attore, emozionatissimo, l’ha tenuto nascosto fino a oggi

Non solo Modello, attore e cantante, ma adesso anche papà. Stiamo parlando di Sergio Muniz che dall’Isola dei famosi come esordio del 2004 ha raggiunto il palcoscenico di Tale e Quale Show. Adesso viene il tempo di misurarsi con un’altra preziosissima esperienza di vita, forse la più importante nella vita di un uomo innamorato. L’attore dallo sguardo intenso diventerà papà.

Una notizia senza precedenti in piena diretta televisiva. È accaduto nello studio di Domenica Live, quando davanti alle telecamere il bello e ormai più di allora ‘impossibile’, ha annunciato a tutti la dolce attesa della fidanzata. Con un matrimonio alle spalle, finito nel 2017, Morena rappresenta la donna che non solo ha riportato l’amore nella vita dell’attore, ma che presto lo renderà anche papà. (Continua a leggere dopo la foto).















Ecco come ha annunciato a tutti la lieta notizia: “A gennaio divento papà, mi piacerebbe poter andare in sala parto, ma con il Covid-19 è un momento difficile. Nonostante questo ho un ottimo rapporto con Giorgia, la figlia della mia prima moglie, che oggi ha dodici anni. Proprio grazie a lei ho conosciuto Morena, la mia attuale compagna, durante un open day di yoga”. (Continua a leggere dopo la foto).















E aggiunge: “Ci siamo innamorati subito, anche se ero uscito non da tantissimo dalla separazione coniugale, ma si sa, all’amore non si comanda. Non parlo moltissimo di me, ma non nascondo niente. Tutte queste cose le trovate anche sui miei social”. Morena non c’entra nulla con il mondo dello spettacolo e insegna yoga. Lo hai aiutato tanto, anche a superare la sofferenza ed i problemi causati dal divorzio con la ex moglie. (Continua a leggere dopo le foto).









Un passato doloroso e difficile che però l’amore ha saputo cancellare per trarne solo un insegnamento di vita. Fare spazio al futuro, dunque, con una fidanzata innamoratissima e con un bebè in arrivo. Sergio Muniz non poteva dare notizia migliore.

Colpo di scena: Guenda rivede l’ex Telemaco dopo mesi. Cosa succede nello studio di Barbara D’Urso