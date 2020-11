Si sono rivisti. L’occasione è stata offerta da Barbara D’Urso all’interno del programma Live Non è la D’Urso. Dopo mesi di gossip e di dichiarazioni sui giornali per la prima volta hanno riparlato faccia a faccia Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila. I due si erano lasciati a settembre via messaggio questo è stato infatti il loro primo incontro dal vivo.

C'era grande curiosità per capire cosa sarebbe successo tra l'ex gieffina che si è fatta conoscere al grande pubblico nella casa del Grande Fratello Vip e il suo ex fidanzato Telemaco Dell'Aquila di cui si è molto parlato soprattutto durante la "reclusione" di Guenda Goria all'interno della casa di Cinecittà.















Dopo una prima fase di evidente imbarazzo, i due hanno dichiarato di volersi abbracciare, anche se le misure di sicurezza non l'hanno permesso. A rompere il ghiaccio è stata Guenda che ha detto: "Intanto bentornato, era ora. Ho rivisto i video della nostra storia e ho sofferto nuovamente riguardandoli. Parlando di te ho pensato a quanto tu mi sia mancato e ho vissuto la mia sofferenza nel non aver avuto un segnale da parte tua, un messaggio di affetto e di presenza. Mai. Quindi voglio chiederti perché sei qui, dopo un mese? Si so che te l'ho chiesto io di venire. Però voglio capire bene".















La risposta di Telemaco non ha tardato ad arrivare: "Hai parlato di me sempre in termini affettuosi e ti ringrazio, ma hai fatto cose meno affettuose e per quello non ti ringrazio. Voglio chiederti scusa, perché dentro la casa è dura ma lo è anche fuori. Avrei voluto agire in maniera diversa e dignitosa, perché hai fatto un po' la monella nella casa".









A questo punto è intervenuta Barbara D’Urso che ha spronato Guenda a fare la fatidica domanda: “Sei innamorato di me o no?”. Telemaco tergiversa: “Possiamo vederci fuori e parlarne?” e per questo interviene nuovamente la D’Urso, cercando un confronto in diretta: “Sono innamorato di Guenda ma vorrei chiarire alcune cose, perché la rabbia non è un interruttore che si spegne così, c’è bisogno di un confronto – ha spiegato Telemaco -. L’amore è diminuito, non voglio mentire. Ma il cuore batte. Ho avuto un tuffo al cuore vederla così, quando si sono aperte le porte. Usa il suo sorriso, un’arma di distruzione di massa, e in un attimo ho dimenticato il dolore”. “Ho provato tante emozioni, tanta rabbia, ma la voglia di abbracciarlo è stata più forte”, chiude la Goria.

