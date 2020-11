Novità in arrivo per Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici, danzatore professionista e conduttore di Made in Sud, continua a ribadire di essere single. Ma forse l’ex di Belen non la racconta giusta. Se due indizi fanno una prova, beh, la prova c’è. Stefano è stato pizzicato ben due volte, prima dal settimanale Chi mentre rientrava da un romantico week end in un resort in Trentino Alto Adige.

Successivamente De Martino è stato nuovamente ripreso, stavolta da Vero, sempre in compagnia della stessa ragazza. Va detto che, dopo la storia con Belen il conduttore di Made in Sud aveva detto perentorio “Con le donne ho chiuso”, ma secondo il sempre informato Gabriele Parpiglia di Giornalettismo le cose non stavano proprio così. Infatti pare che intorno al ballerino girassero almeno due donne, una ballerina ed una make up artist. Adesso la situazione pare nuovamente cambiata. (Continua a leggere dopo la foto)















Oggi non c’è più alcuna traccia di Maria e di Sara, ma Stefano De Martino è stato beccato per ben due volte insieme all’ex fidanzata del cantante Ghali, ovvero Mariacarla Boscono. Secondo i bene informati entrambi vorrebbero mantenere un profilo basso, ma sembra che la relazione vada avanti e proceda piuttosto bene. Poi c’è un’altra questione che sta facendo discutere attorno a Stefano: possibile che i paparazzi siano così attenti da non farsi sfuggire mai una sua uscita in compagnia? A dare la risposta ci ha pensato un certo Fabrizio Corona. (Continua a leggere dopo la foto)















Secondo l’ex re dei paparazzi De Martino chiamerebbe i fotografi per organizzare a tavolino gli scoop. Dal ballerino non è arrivata nessuna replica, come del resto capita spesso, si sa a De Martino piace mantenere una certa riservatezza. Fatto sta che la smentita alle accuse di Corona non è ancora arrivata. E quest’ultimo, intervistato nuovamente sull’argomento, ha cercato di chiudere la polemica affermando che il 31enne di Torre Annunziata è un “bravo ragazzo”. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da verosettimanale (@verosettimanale)

Certo il dubbio resto, ma intanto Stefano e Mariacarla non sembrano per niente disturbati da certe voci. Su Vero, che li ha immortalati di recente, possiamo leggere: “Stefano De Martino negli ultimi tempi si è fatto vedere accanto a una bellissima donna, la supermodella Mariacarla Boscono, ex compagna del trapper Ghali. Da tempo si vocifera che tra lei e Stefano ci sia feeling: di sicuro c’è del tenero, dato che i due escono allo scoperto… assieme a un teneressimo cucciolo di labrador”.

Stefano De Martino in ospedale, la foto preoccupa i fan. Ma lui spiega tutto