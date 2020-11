Chiara Ferragni e Fedez sono stati insultati e criticati pesantemente dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha infatti asserito: “Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima, avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Fedez la chia…à una volta ogni due mesi. A lei di fare l’amore non frega niente. Secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli tutto della seconda figlia. Nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri”.

Poi: “Per loro i figli sono un progetto editoriale, così possono coprire tutti i target”. A proposito del rapper, nelle scorse ore ha voluto fare un gesto nei confronti del figlio. Ma le sue intenzioni bonarie non hanno raccolto il consenso del piccolo Leone, che ha reagito malamente. A quel punto il cantante si è pentito di ciò che ha fatto e lo ha voluto dire pubblicamente sui social. Ha postato su Instagram ciò che è successo. Andiamo a vedere che cosa è accaduto tra papà e figlio. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime storie postate sul noto social network, Fedez si è reso protagonista di uno scherzetto a Leone. Ha voluto mettersi dietro un mobile per coglierlo alla sprovvista e gli ha mostrato un pupazzo, gettandolo nel panico. Infatti la reazione del bimbo è stata esilarante, visto che si è spaventato moltissimo. La scena ha fatto scoppiare a ridere il padre, che però poi si è un po’ pentito dello scherzo. Infatti, successivamente ha pubblicato un altro messaggio quasi di scuse. (Continua dopo la foto)















Fedez ha infatti scritto: “Mi sono sentito in colpa”. Ma poco dopo fortunatamente il bellissimo Leone ha ripreso a giocare, come se non fosse mai successo nulla, perdonando quindi il papà giocherellone. Per Leone è stato anche tempo di insegnamenti nei giorni scorsi. I Ferragnez gli hanno mostrato in questi giorni un semaforo e gli hanno spiegato come funziona. I due condividono praticamente ogni aspetto della vita quotidiana e tutto ciò è apprezzato da tutti gli utenti. (Continua dopo la foto)









Qualche giorno fa Chiara ha mostrato il pancione a Leone e il gesto inaspettato del bimbo spiazza tutti: “Che fa?”. Nelle immagini, Chiara Ferragni, seduta sul divano, ha mostrato il pancione a Leone dicendogli di dare un bacio alla sorellina. Il piccolo si è avvicinato e ha baciato la pancia, ma è il gesto successivo che ha fatto sciogliere il cuore dei fan. Leone, mettendo l’indice davanti alla bocca, ha fatto il segno di fare silenzio per non svegliare la sorellina.

“La sco*** una volta ogni due mesi”. Fedez e Chiara Ferragni umiliati dal vip. La ‘soffiata’ al veleno