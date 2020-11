Barbara De Rossi è una grande attrice italiana, come tutti voi sapete. Nel lontano 1976 è stata in grado di vincere il concorso di bellezza ‘Miss Teenager’, ma la sua popolarità maggiore l’ha avuta con lo sceneggiato televisivo ‘Storia d’amore e d’amicizia’ di Franco Rossi. Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposata per la prima volta nel 1988 con Andrea Busiri Vici e due anni più tardi si è divorziata. Nel 1995 si è unita in matrimonio con il ballerino e coreografo Branko Tesanovic.

Insieme a lui ha concepito la figlia Martina, che pochi di voi sicuramente conosceranno. Nel 2010 ha annunciato la volontà di separarsi anche dal secondo coniuge per caratteri incompatibili e per incomprensioni di coppia. Dal 2015 è fidanzata con l'ex modello e imprenditore fiorentino, Simone Fratini. Nelle ultime ore la De Rossi ha postato sul suo profilo Instagram la figlia, che oggi ha 25 anni. Incredibile la somiglianza che si può notare con sua madre. Due gocce d'acqua.















Lo scatto della giovane ha colto tutti di sorpresa, infatti sembrava quasi fosse un'immagine di Barbara da ragazza. La figlia ha compiuto 25 anni e la mamma ha voluto omaggiarla con un post social: "Perché nei tuoi occhi vedo i miei…figlia mia…". Martina è una studentessa universitaria, infatti frequenta la facoltà di Psicologia ed è anche un'aspirante modella. Le sue istantanee sono molto sexy e meravigliose, non a caso è già stata in grado di totalizzare la bellezza di oltre 6 mila follower.















Tantissimi sono stati i like collezionati da Barbara De Rossi, che ha potuto leggere con molto piacere i seguenti commenti dei suoi follower: "Bellissima come la mamma", "Quante bellezza", "Molto bella, complimenti", "Che meraviglia", "Bella come la mamma". Altri ancora hanno voluto scriverle: "Mamma mia, è proprio perfetta", "Che splendore". E come dare torto ai suoi fan, visto che Martina ha degli occhi che incantano e che fanno davvero ipnotizzare tutti coloro che la guardano.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara De Rossi (@barbaraderossiofficial)

Alcuni anni fa è stato raccontato un episodio negativo con vittima Barbara De Rossi. Truffa, falsità in scrittura privata e materiale. Con queste accuse il sedicente legale Antonio Civitelli, 53 anni, di Napoli, è stato rinviato a giudizio. Nel dettaglio, Civitelli, insieme a quello che è ritenuto il suo complice Andrea Fabbianesi, erano stati accusati di aver frodato la conduttrice per 50 mila euro.

