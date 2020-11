“Ci sposiamo”. E svelano la data. Fiori d’arancio a UeD: una delle coppie più amate pronta al sì

Mauro Faettini e Lisa Palugan si sono conosciuti a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La loro storia è stata una delle più apprezzate: sono usciti dal programma nel 2017 e da allora il loro legame è molto solido. Lei ha anche lasciato la sua città, Ivrea, per trasferirsi da lui nella zona della Valpolicella, in Veneto. Mauro ha un figlio, Mattia, nato da una precedente relazione e Lisa ha un bel rapporto con lui.

Il prossimo marzo la coppia festeggerà quattro anni insieme e si è raccontata in un’intervista su Uomini e Donne Magazine: “Siamo entusiasti come il primo giorno”, racconta Lisa, “ci mandiamo spesso messaggi molto teneri quando siamo al lavoro e Mauro, a volte, mi prepara la colazione con il tovagliolo ritagliato a forma di cuore con su scritto ‘ti amo’”. “Io sapevo che sarebbe andata così – dice Mauro -. Mi ricordo che dietro le quinte a Giorgio Manetti avevo detto: “Lisa sarà la donna della mia vita”. (Continua dopo la foto)















Mauro e Lisa hanno dovuto affrontare un periodo complicato due anni fa quando Lisa è stata sottoposta a un intervento a causa dell’endometriosi: “Sicuramente, come dice sempre Mauro, quello che è accaduto poteva unirci come dividerci. E ci ha unito tantissimo. L’intervento che ho subito mi ha lasciato degli strascichi, ma so che sarebbe potuto andare peggio. Nonostante io abbia questi strascichi vivo la vita molto bene, perché ho una persona al mio fianco che mi ama”. (Continua dopo la foto)















Sempre nell’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Mauro e Lisa hanno annunciato la data del loro matrimonio, confermando che pronunceranno presto il fatidico sì: “Avremmo potuto optare per una cerimonia con i parenti più stretti, con pochi intimi, ma abbiamo preferito rimandarlo. Ci sposeremo il 4 luglio 2021, di domenica”. I due avevano già annunciato le nozze nel 2019 per l’anno successivo ma la pandemia ha fatto saltare tutto. (Continua dopo la foto)









