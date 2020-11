Melania Trump si presenta così alla Casa Bianca: impossibile non notare la novità

Poco tempo ancora e Melania Trump dirà addio alla Casa Bianca. Il marito Donald non è più il Presidente degli Stati Uniti, dunque presto dovrà lasciare il posto al successore Joe Biden. In queste ultime settimane le voci di un presunto divorzio tra l’ormai ex presidente e la sua ex First Lady si sono rincorse con molta insistenza.

Dopo 16 anni di matrimonio e vari pettegolezzi su tensioni, amanti di lui e di lei, gesti di stizza in pubblico e chi più ne ha più ne metta, la voce bomba è arrivata da Omarosa Maigault Newman, attrice, personaggio televisivo e politica statunitense, che nel libro Unhinged racconta cosa accade nelle stanze private della Casa Bianca. E dà per scontato che Melania sia pronta a tagliare la corda e, addirittura, starebbe “contando i minuti dall’uscita del marito dalla Casa Bianca per poter divorziare”. (Continua dopo la foto)















Una voce che si aggiunge a quella di un coro che però viene smentito dai fatti oltre che, questa volta, dalle parole dell’ex amica intima di Melania Trump, Stephanie Winston Wolkoff che, come riporta Rai News, ha dichiarato: “Non stanno divorziando. Onestamente, sono fatti l’uno per l’altra”. Sebbene si parli molto e ancor più di prima di un presunto divorzio, la coppia è apparsa ancora una volta fianco a fianco al Turkey Pardoning. (Continua dopo la foto)















All’evento ufficiale organizzato a pochi giorni dal Ringraziamento, la First Lady “uscente” ha di nuovo dato lezioni stile indossando un bellissimo (e ovviamente griffatissimo) cappotto. Nel dettaglio, ha scelto un modello monopetto e avvitato in pied de poule firmato Dolce&Gabbana del valore di 2.450 euro e lo ha abbinato a un paio di décolleté di Manolo Blahnik. (Continua dopo le foto)











Splendida come sempre, ma con un dettaglio che naturalmente ha fatto subito parlare: ha sfoggiato un nuovo hair look. Melania Trump deve aver fatto visita al parrucchiere di fiducia e ravvivato il colore e infatti, come si nota dalle fotografie scattate al Turkery Pardoning ha i capelli più chiari: è passata a un biondo più intenso e ha lasciato le radici scure come impone il trend del momento. Viene spontaneo chiedersi se abbia rivoluzionato il look per dare il via a una nuova fase della sua vita.

