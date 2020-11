Daria Bignardi innamorata: dopo due matrimoni finiti ora c’è solo “lui”. Chi è il suo compagno

Daria Bignardi, il suo amore per Stefano. Non solo nelle vesti di giornalista e conduttrice, ma anche in quelle di una donna innamorata e pienamente soddisfatta ella propria vita sentimentale. È molto difficile che emergano dettagli ‘scottanti’ sulla sua vita personale, ma Daria Bignardi ha trovato il grande amore in un uomo in grado di renderla davvero felice. Approfondiamo insieme ogni dettaglio.

Una carriera giornalistica indiscutibile quella della Bignardi, che ha sempre restituito grandi successi anche sul piccolo schermo. Daria Bignardi in Tempi moderni, ma non solo, anche al Grande Fratello e in Le invasioni barbariche. Forse, però, non tutti si sono mai chiesto cosa accadesse nella sua vita privata e sentimentale. Un esempio? Alle spalle, Daria avrebbe vissuto diverse relazioni prima di incontrare ‘lui’. (Continua a leggere dopo la foto).















Prima il matrimonio con Nicola Manzoni, con cui ha dato alla luce Ludovico, poi quello con Luca Sofri, che l’ha resa mamma di Emilia. Tutto, però, non poteva che fungere da esperienza prima di incontrare l’uomo che l’avrebbe resa davvero felice. Stiamo parlando di Stefano Carla Aletti. Di chi si tratta nello specifico? Il fortunato è erede di una famiglia impegnata nella finanza. (Continua a leggere dopo la foto).















A lanciare lo scoop sul nuovo grande amore della giornalista e conduttrice, il settimanale Chi, che avrebbe reso pubbliche le foto della coppia intenta a effusioni d’amore nei pressi di un bar milanese. Tutto risalirebbe a circa un anno fa, ma da allora la relazione con Aletti sembra procedere alla grande. Mai qualcosa ‘fuoriposto’ tra i due, merito anche della discrezione che preferiscono mantenere all’unisono. D’altronde è stato proprio Stefano Carla Aletti ad aver dimostrato una grande affetto e una profonda vicinanza proprio durante un periodo di malattia affrontato e raccontato dalla conduttrice a Vanity Fair. (Continua a leggere dopo le foto).









Solo un grande amore, quello di Stefano ma anche quello dei figli, ha permesso a Daria di affrontare con coraggio il tumore al seno: “Ho scoperto di avere un tumore facendo una mammografia di controllo appena terminata l’ultima stagione delle Invasioni barbariche”. Anche in quel caso, Daria ha provato a mantenere riservatezza: “Un po’ per pudore, un po’ per paura della curiosità o della preoccupazione degli altri e un po’ perché quando guarisci volti pagina e non hai più voglia di parlarne ancora. Ho superato una malattia seria, ma al tempo stesso molto comune. Si ammalano milioni di donne, a cui va tutto il mio affetto”.

“È bellissimo!”. Tutte pazze per il fratellino di Loredana Lecciso. Chi è Luca